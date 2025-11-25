"Это должен осознать каждый": Жданов назвал, когда закончится война в Украине, и предупредил о массированном обстреле

Олег Жданов / © ТСН

Украина еще не успела прийти в себя после трагедии в Тернополе, где погибли 34 человека, как Россия вновь совершила массированную атаку. В ночь на 25 ноября под ударом оказался Киев — в столице зафиксированы многочисленные попадания, в том числе по жилым многоэтажкам. В результате атаки погибли семь человек.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua объяснил, что было особенного в этой атаке, по каким объектам били россияне, чего ожидать от врага в ближайшее время и когда, по его мнению, может завершиться война в Украине.

Когда закончится война в Украине

По словам Олега Жданова, российский диктатор Владимир Путин использует такие массированные удары по Украине сугубо в политических целях. В то же время, по мнению эксперта, украинцам следует понять, что глава РФ не остановится, пока не выполнит свой план. Поэтому, вероятно, война в Украине будет продолжаться годами.

«Надо понимать, и на мой взгляд, доносить до каждого украинца это мнение, чтобы он мог принять для себя решение: кроме собственного плана полной капитуляции Украины или полного поглощения Украины — политического, экономического, финансового — Путин не остановится и не согласится на другой вариант», — говорит Олег Жданов.

В случае, если экономика РФ начнет «разваливаться», Путин может согласиться на замораживание конфликта:

«И, видите ли, он требует не на линии боевого столкновения, а хочет по крайней мере выполнить первичную задачу „СВО“ — забрать территории Донецкой и Луганской областей в полном объеме. Это должен осознать каждый украинец и решить для себя — оборонять эту страну, защищать ее, оставаться в Украине, собирать чемоданы и куда-то ехать. Вот что главное».

Олег Жданов считает, что Путин пытается создать, во-первых, невозможные для проживания условия в Украине.

«И во-вторых, устраивает террор гражданского населения. Семь попаданий в жилые дома в Киеве, причем все прямые попадания. Это не падение обломков сбитого „Шахеда“ или ракеты. И, скорее всего, расчет был именно такой, как по теории вероятности — снижение „Шахеда“ на максимально малую высоту, и в любом случае он попадет в какую-то многоэтажку. Приблизительно такой вариант я вижу, судя по сегодняшним попаданиям», — объясняет военный эксперт.

Атака РФ на Киев 25 ноября: в чем особенность

Олег Жданов обращает внимание, что в этот раз российская армия использовала почти вдвое меньше ударных беспилотников при атаке по Киеву. В прошлый раз на столицу летело 30 дронов, и они заходили одновременно со всех направлений.

«Они брали в кольцо Киев, а затем почти одновременно залетали с разных направлений. Сегодня ночью было в два раза меньше — 15 дронов, но они шли в лобовую атаку объектов. И обратите внимание, что все ракеты — „Кинжалы“, „Искандеры“, дроны — одновременно начали атаковать свои цели. Немного опоздали „Калибры“. Это крылатая ракета, как самолет. Может быть ветер либо попутный, либо встречный. И это может влиять на скорость ракеты и время ее прибытия. Все же от Новороссийска до Киева более тысячи километров. Если бы еще восемь „Калибров“ одновременно, то нашей ПВО было бы крайне тяжело», — говорит военный эксперт.

Почему Россия ударила сегодня: что хочет показать Путин

По словам Олега Жданова, российская армия в последнее время, по крайней мере, два последних налета, устраивает массированные удары под какие-то политические события.

«Кстати, вчера прозвучало заявление от Кремля официально, что европейский план — он непригоден, антиконституционен по отношению к российской конституции, и они его даже не будут рассматривать. Поэтому Путин фактически этим ударом после такого заявления показал свое «фе» в отношении тех переговоров, которые шли в Женеве в эти выходные», — говорит военный эксперт.

Он добавляет, что накануне атаки, вечером 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о том, что Россия может нанести удар в ближайшее время, и призвал не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

«Я думаю, что могло быть все, вплоть до того, что кто-то из российских чиновников сделал заявление с угрозами, там уже много таких говорящих голов. На сегодняшний день в этом плане вакханалия. И Ушаков, и Дмитриев, и Лавров, и Песков. Могло быть прямо до угрозы: „Готовьтесь, мы вам сегодня устроим адскую ночь“. И во-вторых, когда разведка хорошо срабатывает, мы отслеживаем признаки, указывающие на то, что вот-вот будет обстрел. Потому и мог сказать президент, что не игнорируйте, готовьтесь, что этой ночью может быть массированный обстрел. Потому что накануне перегоняли и Ту-95, и Ту-22 с Дальнего Востока на европейскую часть России», — объясняет Олег Жданов.

Когда Россия может нанести следующий удар

Российская армия за 10 дней подготавливает очередную партию ракет для боевого применения, говорит военный эксперт:

«Я вспоминаю 2022–2023 годы, зиму, тогда мы высчитывали, что 14 суток нужно для перезаряжания и подготовки следующего удара. Сегодня они примерно вкладываются в тот же период подготовки удара. Единственное, что тогда мы не могли хотя бы примерно предсказать когда, потому что самолеты стояли в „Энгельсе“, и когда их снарядят и они взлетят, сложно было сориентироваться. А теперь все самолеты уходят за Урал, и как только они возвращаются на европейскую часть Российской Федерации, мы понимаем, что в ближайшее время последует очередной удар».

Какой будет зима в Украине

По мнению Олега Жданова, зима в Украине будет такой же — с регулярными российскими ударами.

«Зеленский также сказал, что тяжелая зима или утрата суверенитета. Так и будет. Пока начались разговоры об этом мирном плане… Очередной такой пузырь надут информационный, и даже дедлайна уже нет, чтобы „к индейке“ легла подпись нашего президента относительно согласования этого плана. Все уже отменили. Но все снова забыли, что нужно оружие поставлять. И наш единственный путь улучшения ситуации — это средства ПВО и ракеты к ним. Другого выхода у нас нет», — говорит Олег Жданов.

Он добавляет, что здесь мы опять же возвращаемся к нашему вооружению:

«Судя по последней пресс-конференции, во-первых, появился на глаза народные главный конструктор „Фламинго“. И выяснилось, что ракета только проходит испытания и в лучшем случае будет готова к концу года, а в худшем — февраль-январь. Кстати, я вспоминаю первое интервью президента Зеленского по поводу «Фламинго», он эти даты и называл. Они почему-то не пошли в тираж. В тираж пошло то, что у нас скоро будет много крылатых ракет».

По словам Олега Жданова, президент также анонсировал украинскую баллистику от Fire Point — две ракеты ФП-7 на 200 км и ракету ФП-9 на 850 км.

«Наличие баллистических ракет с дальностью хотя бы 500 км для нас было бы панацеей, потому что такую адскую ночь мы могли бы устроить жителям Москвы. И после двух-трех таких налетов, я думаю, что в России начали б задумываться, а стоит или не стоит», — говорит военный эксперт.