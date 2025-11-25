Пьяный коп или агрессивные военные: две версии ночного конфликта со стрельбой на Запорожье

Стрельба между полицейским и военными на Запорожье

На Запорожье между полицейским и группой военнослужащих возникли драка и стрельба.

О деталях инцидента сообщили в пресс-службах полиции Запорожской области и Теруправления ГБР в Мелитополе.

Инцидент произошел 23 ноября в поселке Балабино Запорожского района возле магазина. Между спецназовцем полиции и группой военнослужащих произошел конфликт. И здесь версии ГБР и полиции отличаются.

Версия полиции

В Нацполиции утверждают, что их работник после конфликта пришел домой, а военные вслед пришли к его дому. Полицейский вышел во двор и произвел несколько выстрелов в воздух из законно закрепленного за ним автоматического оружия.

«Во время последующей стычки военнослужащие нанесли полицейскому телесные повреждения и отобрали автомат. В этот момент мать полицейского пыталась остановить конфликт, но один из военных толкнул ее — женщина упала и получила перелом ноги. Тогда полицейский применил против нападающих табельный пистолет», — говорится в сообщении.

Версия ГБР и прокуратуры

Однако в ГБР и прокуратуре отмечают, что коп находился вне службы и в состоянии алкогольного опьянения, и якобы сам спровоцировал конфликт с группой военнослужащих. Сначала он открыл огонь из автомата, произведя несколько неприцельных выстрелов в сторону военных.

После того, как военнослужащие его разоружили, правоохранитель вернулся домой, взял табельное оружие и снова вышел на улицу. Вернувшись на место конфликта, он произвел еще несколько выстрелов в сторону военных, но уже целясь на поражение, отмечают в ведомстве.

