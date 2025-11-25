- Дата публикации
Пьяный коп или агрессивные военные: две версии ночного конфликта со стрельбой на Запорожье
Стрельба копа в сторону военных на Запорожье поделила мнения ГБР и Нацполиции.
На Запорожье между полицейским и группой военнослужащих возникли драка и стрельба.
О деталях инцидента сообщили в пресс-службах полиции Запорожской области и Теруправления ГБР в Мелитополе.
Инцидент произошел 23 ноября в поселке Балабино Запорожского района возле магазина. Между спецназовцем полиции и группой военнослужащих произошел конфликт. И здесь версии ГБР и полиции отличаются.
Версия полиции
В Нацполиции утверждают, что их работник после конфликта пришел домой, а военные вслед пришли к его дому. Полицейский вышел во двор и произвел несколько выстрелов в воздух из законно закрепленного за ним автоматического оружия.
«Во время последующей стычки военнослужащие нанесли полицейскому телесные повреждения и отобрали автомат. В этот момент мать полицейского пыталась остановить конфликт, но один из военных толкнул ее — женщина упала и получила перелом ноги. Тогда полицейский применил против нападающих табельный пистолет», — говорится в сообщении.
Версия ГБР и прокуратуры
Однако в ГБР и прокуратуре отмечают, что коп находился вне службы и в состоянии алкогольного опьянения, и якобы сам спровоцировал конфликт с группой военнослужащих. Сначала он открыл огонь из автомата, произведя несколько неприцельных выстрелов в сторону военных.
После того, как военнослужащие его разоружили, правоохранитель вернулся домой, взял табельное оружие и снова вышел на улицу. Вернувшись на место конфликта, он произвел еще несколько выстрелов в сторону военных, но уже целясь на поражение, отмечают в ведомстве.
