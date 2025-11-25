Папа Лев XIV утвердил документ о браке: что говорит Ватикан о сексе

Папа Римский / © Vatican News

Ватикан выпустил новый документ, защищающий моногамный брак. Это отношения между одним мужчиной и одной женщиной. Документ содержит предостережения о росте полиамории. Полиамория — это когда человек имеет несколько романтических отношений одновременно.

Об этом сообщило издание CNN.

Документ был утвержден и санкционирован Папой Львом XIV в ноябре 2025 года. Его появление произошло после обсуждений с римско-католическими епископами в Африке относительно полигамии и на фоне тенденции роста полиаморных отношений на Западе. Полиамория предполагает наличие нескольких романтических отношений с согласия одновременно, тогда как полигамия касается одного человека с несколькими партнерами.

В записке отмечается, что множественные связи иллюзорны.

«Полигамия, прелюбодеяние или полиамория основываются на иллюзии, что интенсивность отношений можно найти в ряде лиц», — говорится в тексте.

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес отметил, что целью документа является изложение причин для выбора уникального и эксклюзивного союза любви, богатой и полной принадлежности друг другу.

В документе подчеркивается, что моногамный брак является исключительной и взаимной связью двух людей, которая отражает Божий дар любви. В католическом понимании секс в браке имеет два взаимодополняющих аспекта. Первый — объединяющий. Этот аспект сближает пару и может отражать божественную любовь. А второй — прокреативный. Он касается рождения детей.

При этом подчеркивается, что сексуальность не сводится к рождению детей, а является жизнеспособной формой любви, которая укрепляет единство супругов и выражает взаимную самоотверженность.

Ранее сообщалось, что открытые отношения — тема, которая в последние годы все чаще обсуждается в обществе. Если еще несколько десятилетий назад преобладала только одна модель — традиционная моногамия, то сегодня мы видим различные форматы партнерства: полиамория, свинг или «открытая» любовь.