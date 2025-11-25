- Дата публікації
Папа Лев XIV затвердив документ про шлюб: що каже Ватикан про секс
Ватикан видав доктринальну заяву на захист моногамії та назвав її «унікальним союзом любові».
Ватикан випустив новий документ, який захищає моногамний шлюб. Це стосунки між одним чоловіком та однією жінкою. Документ містить застереження щодо зростання поліаморії. Поліаморія — це коли людина має кілька романтичних стосунків одночасно.
Про це повідомило видання CNN.
Документ був затверджений і санкціонований Папою Левом XIV у листопаді 2025 року. Його поява сталася після обговорень з римо-католицькими єпископами в Африці стосовно полігамії та на тлі тенденції до зростання поліаморних стосунків на Заході. Поліаморія передбачає наявність кількох романтичних стосунків за згодою одночасно, водночас полігамія стосується однієї людини з кількома партнерами.
У записці наголошується, що множинні зв’язки є ілюзорними.
«Полігамія, перелюб або поліаморія ґрунтуються на ілюзії, що інтенсивність стосунків можна знайти в низці облич», — йдеться у тексті.
Кардинал Віктор Мануель Фернандес зазначив, що метою документа є викладення причин для «вибору унікального та ексклюзивного союзу любові, багатої та повної приналежності одне одному».
У документі підкреслюється, що моногамний шлюб є винятковим і взаємним зв’язком двох людей, який відображає Божий дар любові. В католицькому розумінні секс у шлюбі має два взаємодоповнювальні аспекти. Перший — об’єднувальний. Цей аспект зближує пару та може відображати божественну любов. Другий — прокреативний. Він стосується народження дітей.
Водночас підкреслюється, що сексуальність не зводиться лише до народжування дітей, а є життєздатною формою любові, яка укріплює єдність подружжя та виражає взаємну самовідданість.
Раніше повідомлялося, що відкриті стосунки — тема, яка останніми роками дедалі частіше обговорюється у суспільстві. Якщо ще кілька десятиліть тому переважала лише одна модель — традиційна моногамія, то сьогодні ми бачимо різноманітні формати партнерства: поліаморія, свінг або «відкрите» кохання.