Папа Лев XIV затвердив документ про шлюб: що каже Ватикан про секс

Ватикан випустив новий документ, який захищає моногамний шлюб. Це стосунки між одним чоловіком та однією жінкою. Документ містить застереження щодо зростання поліаморії. Поліаморія — це коли людина має кілька романтичних стосунків одночасно.

Про це повідомило видання CNN.

Документ був затверджений і санкціонований Папою Левом XIV у листопаді 2025 року. Його поява сталася після обговорень з римо-католицькими єпископами в Африці стосовно полігамії та на тлі тенденції до зростання поліаморних стосунків на Заході. Поліаморія передбачає наявність кількох романтичних стосунків за згодою одночасно, водночас полігамія стосується однієї людини з кількома партнерами.

У записці наголошується, що множинні зв’язки є ілюзорними.

«Полігамія, перелюб або поліаморія ґрунтуються на ілюзії, що інтенсивність стосунків можна знайти в низці облич», — йдеться у тексті.

Кардинал Віктор Мануель Фернандес зазначив, що метою документа є викладення причин для «вибору унікального та ексклюзивного союзу любові, багатої та повної приналежності одне одному».

У документі підкреслюється, що моногамний шлюб є винятковим і взаємним зв’язком двох людей, який відображає Божий дар любові. В католицькому розумінні секс у шлюбі має два взаємодоповнювальні аспекти. Перший — об’єднувальний. Цей аспект зближує пару та може відображати божественну любов. Другий — прокреативний. Він стосується народження дітей.

Водночас підкреслюється, що сексуальність не зводиться лише до народжування дітей, а є життєздатною формою любові, яка укріплює єдність подружжя та виражає взаємну самовідданість.

Раніше повідомлялося, що відкриті стосунки — тема, яка останніми роками дедалі частіше обговорюється у суспільстві. Якщо ще кілька десятиліть тому переважала лише одна модель — традиційна моногамія, то сьогодні ми бачимо різноманітні формати партнерства: поліаморія, свінг або «відкрите» кохання.