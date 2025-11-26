ТСН у соціальних мережах

Проспорт
2
1 хв

"Манчестер Сіті" сенсаційно програв "Баєру" в Лізі чемпіонів

Команда Хосепа Гвардіоли поплатилася за те, що зіграла проти "фармацевтів" напіврезервним складом.

Максим Приходько
"Манчестер Сіті" – "Баєр"

"Манчестер Сіті" – "Баєр" / © Associated Press

"Манчестер Сіті" вдома поступився "Баєру" в матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестер завершився з рахунком 0:2.

Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола випустив напіврезервний склад, за що й поплатився. Гості відкрили рахунок на 23-й хвилині – Алекс Грімальдо забив після передачі Крістіана Кофане.

На 54-й хвилині "фармацевти" подвоїли свою перевагу – Патрік Шик влучно пробив після пасу Ібрагіма Мази.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Баєр"

Буде додано незабаром.

2
