"Манчестер Сіті" сенсаційно програв "Баєру" в Лізі чемпіонів
Команда Хосепа Гвардіоли поплатилася за те, що зіграла проти "фармацевтів" напіврезервним складом.
"Манчестер Сіті" вдома поступився "Баєру" в матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестер завершився з рахунком 0:2.
Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола випустив напіврезервний склад, за що й поплатився. Гості відкрили рахунок на 23-й хвилині – Алекс Грімальдо забив після передачі Крістіана Кофане.
На 54-й хвилині "фармацевти" подвоїли свою перевагу – Патрік Шик влучно пробив після пасу Ібрагіма Мази.
Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Баєр"
