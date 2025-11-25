ТСН у соціальних мережах

Шанс для Луніна: Куртуа пропустить найближчий матч "Реала" у Лізі чемпіонів

Український голкіпер "вершкових" нарешті зіграє перший матч цього сезону.

Автор публікації
Максим Приходько
Тібо Куртуа

Тібо Куртуа / © Associated Press

Основний воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа пропустить матч п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти грецького "Олімпіакоса".

Про це повідомляє офіційний сайт "Королівського клубу".

33-річному бельгійцю діагностували шлунково-кишкову вірусну інфекцію, він не полетів разом з командою до Греції.

Очікується, що в поєдинку з "Олімпіакосом" ворота "вершкових" захищатиме український голкіпер Андрій Лунін, для якого це буде перший матч цього сезону.

Матч "Олімпіакос" – "Реал" Мадрид відбудеться у середу, 26 листопада. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в складі грецького клубу виступає український форвард Роман Яремчук.

Після чотирьох турів "Реал" (9 очок) посідає сьоме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Олімпіакос" (2 бали) йде на 31-й позиції.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда грає по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками основного етапу Ліги чемпіонів вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

