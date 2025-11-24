ТСН у соціальних мережах

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів п'ятого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 5-го туру основного раунду найпрестижнішого єврокубка.

Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

25 і 26 листопада відбудуться матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Уперше за 20 років жодна українська команда не грає в основному етапі найпрестижнішого євротурніру. Єдиним представником України у кваліфікації нинішньої Ліги чемпіонів було київське "Динамо", але підопічні Олександра Шовковського в третьому раунді відбору вилетіли від кіпрського "Пафоса".

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. У вівторок, 25 листопада, "Бенфіка" з воротарем Анаталієм Трубіним і півзахисником Георгієм Судаковим зустрінеться з "Аяксом".

Того ж дня "Карабах" українського півзахисника Олексія Кащука позмагається з "Наполі", "Манчестер Сіті" прийме "Баєр", а "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зійдеться з "Барселоною".

У середу, 26 листопада, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зіграє з "Олімпіакосом" українського форварда Романа Яремчука, "Арсенал" поміряється силами з "Баварією", а ПСЖ українського захисника Іллі Забарного прийме "Тоттенгем".

Розклад і результати матчів 5-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 25 листопада

19:45 "Аякс" (Нідерланди) – "Бенфіка" (Португалія)

19:45 "Галатасарай" (Туреччина) – "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія)

22:00 "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Ювентус" (Італія)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) – "Баєр" (Німеччина)

22:00 "Марсель" (Франція) – "Ньюкасл" (Англія)

22:00 "Наполі" (Італія) – "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Славія" Прага (Чехія) – "Атлетик" Більбао (Іспанія)

22:00 "Челсі" (Англія) – "Барселона" (Іспанія)

Середа, 26 листопада

19:45 "Копенгаген" (Данія) – "Кайрат" (Казахстан)

19:45 "Пафос" (Кіпр) – "Монако" (Франція)

22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) – "Аталанта" (Італія)

22:00 "Арсенал" (Англія) – "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) – "Інтер" (Італія)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) – ПСВ (Нідерланди)

22:00 "Олімпіакос" (Греція) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

22:00 ПСЖ (Франція) – "Тоттенгем" (Англія)

22:00 "Спортинг" (Португалія) – "Брюгге" (Бельгія)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

