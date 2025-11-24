Ексворотаря "Динамо" та "Шахтаря" оштрафували за спробу незаконного перетину кордону

Артур Рудько / © ФК Динамо Київ

Окнянський районний суд Одеської області оштрафував колишнього воротаря київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артура Рудька, якого затримали під час спроби незаконного перетину кордону.

Суд притягнув Рудька до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст.204-1 ч.2 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та наклав на нього штраф у розмірі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 13 600 гривень.

Також на 33-річного ексфутболіста наклали судовий збір в сумі 605,60 грн в дохід держави.

У разі несплати штрафу протягом 15 днів від моменту набрання постановою законної сили, у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення, з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу 27 200 грн. Рішення набрало законної сили 20 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, у вересні Рудько затримали під час спроби нелегально перетнути державний кордон. ЗМІ повідомляли, що далі його було направлено на проходження базової військової підготовки в одному з навчальних центрів Збройних сил України.

Артур є вихованцем "Динамо", у складі якого виграв УПЛ (2015/16), два Кубки (2013/14, 2014/15) та три Суперкубки України (2016, 2018, 2019). Також він став чемпіоном країни та володарем національного Кубка з "Шахтарем" у сезоні-2023/24.

Також Рудько грав за "Говерлу", "Металіст", кіпрський "Пафос" і польський "Лех". В активі голкіпера є виступи за юнацькі та молодіжні збірні України різного віку.

Останнім клубом голкіпера був одеський "Чорноморець", який він залишив після закінчення минулого сезону.