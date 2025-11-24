Экс-вратаря "Динамо" и "Шахтера" оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы

Артур Рудько / © ФК Динамо Киев

Реклама

Окнянский районный суд Одесской области оштрафовал бывшего вратаря киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Артура Рудько, которого задержали при попытке незаконного пересечения границы.

Суд привлек Рудько к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.204-1 ч.2 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и наложил на него штраф в размере восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 13 600 гривен.

Также на 33-летнего экс-футболиста наложили судебный сбор в сумме 605,60 грн в доход государства.

Реклама

В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней с момента вступления постановления в законную силу, в порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения, с правонарушителя взимается двойной размер штрафа 27 200 грн. Решение вступило в законную силу 20 октября 2025 года.

Напомним, в сентябре Рудько был задержан при попытке нелегально пересечь государственную границу. СМИ сообщали, что далее он был направлен на прохождение базовой военной подготовки в одном из учебных центров Вооруженных сил Украины.

Артур является воспитанником "Динамо", в составе которого выиграл УПЛ (2015/16), два Кубка (2013/14, 2014/15) и три Суперкубка Украины (2016, 2018, 2019). Также он стал чемпионом страны и обладателем национального Кубка с "Шахтером" в сезоне-2023/24.

Также Рудько играл за "Говерлу", "Металлист", кипрский "Пафос" и польский "Лех". В активе голкипера есть выступления за юношеские и молодежные сборные Украины всех возрастов.

Реклама

Последним клубом голкипера был одесский "Черноморец", который он покинул по окончании прошлого сезона.