Церковный праздник 24 ноября

Завтра, 24 ноября, в православном календаре день памяти святой великомученицы Екатерины. Святая великомученица Екатерина (дата рождения неизвестна, по традиции конец III века, примерно 287-305 годы) происходила из Александрии в Египте. Ее имя означает «чистая», «невинная». Она известна своей необыкновенной красотой, мудростью и благочестием.

Екатерина родилась в знатной семье и получила хорошее образование. Она отличалась необычайной красотой и разумом, но с юности стремилась к духовной жизни и посвятила себя Христу. По преданию, ее преданность Богу была настолько сильна, что она отказалась от богатства и брачных предложений, избрав духовный брак со Христом.

Во время гонений на христиан в правление императора Максимина Грациана Екатерина выступила с проповедью христианства. Она смело защищала веру и спорила с философами, пытаясь доказать истину христианства. По преданию она победила 50 языческих философов в диспутах. Император Максимин был настолько поражен ее мудростью и красотой, что пытался убедить ее отречься от Христа и даже предложил брак, но праздник остался верен своей вере.

Святая Екатерина известна как покровительница мудрости, науки, студентов, учителей и философов. Ей приписывают многочисленные чудеса, среди которых исцеление больных и помощь в сложных жизненных ситуациях.

Церковный праздник 24 ноября — день памяти святого великомученика Меркурия

Меркурий родился в городе Кападокия (современная Турция) в знатной семье примерно в начале III века. По преданию, он был от природы силен и смел, а его сердце с юности стремилось к правде и справедливости. Воспитывался в христианской вере, получил хорошее образование и военную подготовку.

Меркурий стал воином в римской армии. Его храбрость и отвага в бою были известны далеко за пределами его родного края. Во время службы в армии он открыто исповедовал христианство, помогая слабым и защищая невиновных. По преданию он спас императора от заговора врагов, но отказался принять высокие награды или должности, стремясь служить только Христу.

После открытого признания веры Меркурий подвергся преследованию за христианство. Ему предлагали отречься от Христа, но он остался непреклонен. Его подвергали пыткам, пытались сломить физически и морально, но он оставался непоколебимым в вере. Согласно преданию, святого казнили, убив или отрубив голову.

Приметы 24 ноября

Народные приметы 24 ноября / © unsplash.com

Если 24 ноября ясный день — зима будет теплой.

Сильный ветер или метель в этот день предвещают суровую зиму.

Если выпал снег — следующая весна будет поздней.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным поверьям следует избегать чрезмерного веселья и громкого шума, воздержаться от алкоголя, тяжелой физической работы, стирки и уборки. Также не рекомендуют подметать пол, чтобы случайно не выгнать из дома удачу.

Что можно делать завтра

В этот день верующие обращаются в молитвах к святой Екатерине. Ее считают покровительницей брака, жениха и беременных женщин, она помогает во время родов. К святой молятся о добром муже или жене, крепком браке, просят мудрости для разрешения семейных споров и поддержки в воспитании детей. В старину, чтобы сохранить род, в день Екатерины зажигали три свечи у ее иконы.