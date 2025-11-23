Неизвестные дроны атаковали ГРЭС в Московской области: вспыхнул пожар

Дрон / Иллюстративные фото / © iStock

Неизвестные дроны 23 ноября атаковали Шатурскую ГРЭС. Предварительно горит узел выдачи мощности.

В Сети появились кадры пожара на объекте.

Дроны атаковали ГРЭС в Московской области

Детали атаки на Московскую область

В ночь на 23 ноября беспилотники избивали над Московской областью, сообщал мэр Москвы. Жители города Шатура сообщали о взрывах и атаках на местную ГРЭС

Как стало известно, кадры сняты с улицы Жарова. Расстояние от точки съемки до ГРЭС составляет примерно 1.6 км.

«Анализ ASTRA подтверждает, что в результате атаки вспыхнула Шатурская ГРЭС. Вероятно, горит узел выдачи мощности ГРЭС. Узел выдачи мощности – это инфраструктурный комплекс, через который электростанция передает электроэнергию в единую энергосистему», – сообщили осинтеры.

Известно, что Шатурская ГРЭС:

имеет мощность 1500 МВт;

одна из старейших электростанций в России;

участвует в обеспечении электроэнергии и тепла для Московской области.

Комментариев от местных властей пока нет. В то же время в минобороны РФ заявили о сбитии 2 БПЛА над Московской областью.

Атаку прокомментировал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Зеркало после ударов врага по нашей энергетике работает", - подчеркнул Коваленко.

Раньше громко было в российской Сызрани – там раздалось до 10 взрывов.

Местные рассказали, что от ударной волны задрожали окна. В небе стоял гул, а взрывы раздаются из северной части города. Люди также сообщают, что звуки движения дронов доносятся со стороны реки Волги — аппараты якобы летят на низкой высоте, а в небе видны вспышки.

Предварительно, как утверждают российские ресурсы, система ПВО сбивает беспилотников. В то же время, официальной информации о последствиях или возможных разрушениях пока нет.