Неизвестные дроны атаковали ГРЭС в Московской области: вспыхнул пожар
Жителям Московской области в воскресенье, 23 ноября, было неспокойно.
Неизвестные дроны 23 ноября атаковали Шатурскую ГРЭС. Предварительно горит узел выдачи мощности.
В Сети появились кадры пожара на объекте.
Детали атаки на Московскую область
В ночь на 23 ноября беспилотники избивали над Московской областью, сообщал мэр Москвы. Жители города Шатура сообщали о взрывах и атаках на местную ГРЭС
Как стало известно, кадры сняты с улицы Жарова. Расстояние от точки съемки до ГРЭС составляет примерно 1.6 км.
«Анализ ASTRA подтверждает, что в результате атаки вспыхнула Шатурская ГРЭС. Вероятно, горит узел выдачи мощности ГРЭС. Узел выдачи мощности – это инфраструктурный комплекс, через который электростанция передает электроэнергию в единую энергосистему», – сообщили осинтеры.
Известно, что Шатурская ГРЭС:
имеет мощность 1500 МВт;
одна из старейших электростанций в России;
участвует в обеспечении электроэнергии и тепла для Московской области.
Комментариев от местных властей пока нет. В то же время в минобороны РФ заявили о сбитии 2 БПЛА над Московской областью.
Атаку прокомментировал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
"Зеркало после ударов врага по нашей энергетике работает", - подчеркнул Коваленко.
Раньше громко было в российской Сызрани – там раздалось до 10 взрывов.
Местные рассказали, что от ударной волны задрожали окна. В небе стоял гул, а взрывы раздаются из северной части города. Люди также сообщают, что звуки движения дронов доносятся со стороны реки Волги — аппараты якобы летят на низкой высоте, а в небе видны вспышки.
Предварительно, как утверждают российские ресурсы, система ПВО сбивает беспилотников. В то же время, официальной информации о последствиях или возможных разрушениях пока нет.