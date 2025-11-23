Нужно ли накрывать кастрюлю крышкой, когда варится суп, или нет: окончательный ответ поваров

Как правильно варить суп / © unsplash.com

Реклама

Каждый, кто готовит дома первые блюда, хотя бы раз задавался этим вопросом: закрывать кастрюлю крышкой во время приготовления или оставлять суп открытым. И профессиональные повара отмечают, что именно от этого зависит вкус, аромат и прозрачность бульона. Но на самом деле нет универсального правила. Способ варки выбирают в зависимости от того, какой именно результат вы хотите получить.

Когда кастрюлю не нужно накрывать крышкой

Для прозрачного бульона. Если вы готовите куриный или говяжий бульон, повара советуют оставлять кастрюлю открытой. Это позволяет вовремя снимать пену во избежание мутности. Такой способ варки сделает вкус более чистым и нежным.

Когда важно выпарить лишнюю жидкость. Для густых супов (борщ, харчо, уха) часто нужно немного выпарить бульон, тогда кастрюлю оставляют без крышки.

Чтобы аромат стал более насыщенным. Такой способ варки позволяет выдыхаться излишним сильным запахам и вкус блюда будет более сбалансированным.

Когда суп лучше варить под крышкой

Для более быстрого приготовления. Крышка удерживает тепло, поэтому овощи, крупы и картофель варятся гораздо быстрее.

Когда требуется мягкий, деликатный вкус. Под крышкой бульон не кипит слишком активно и получается более нежным.

Чтобы сохранить аромат специй и зелени. Закрытая кастрюля «консервирует» запахи внутри, и суп становится ароматнее.

Главные правила приготовления супа от шеф-поваров