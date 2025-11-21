Так делать с фольгой на кухне строго запрещено: испортите плиту и духовку

Алюминиевая фольга — незаменимая помощница на кухне: в ней запекают мясо, заворачивают овощи, хранят продукты и закрывают формы во время приготовления. Но есть одна распространенная привычка, которая может дорого стоить, а касается это неправильного использования фольги. Некоторые хозяйки кладут ее туда, куда нельзя. Именно такой пустяк может испортить дорогостоящую технику всего за один раз.

Никогда не кладите фольгу на дно духовки. Многие делают это, чтобы не запачкать духовку, но последствия могут быть очень серьезными: фольга плавится от высокой температуры, ко дну духовки она буквально приваривается. Прибор начинает греть неравномерно, появляется неприятный запах горелого. В таких случаях ремонт часто невозможен, требуется замена духовой камеры.

Не заворачивайте фольгой конфорки и решетки газовой плиты. Привычка стелить фольгу на конфорки «для чистоты» кажется удобной, но на самом деле это перекрывает подачу кислорода к пламени, влечет за собой неправильное горение газа, может привести к накоплению угарного газа, создает риск возгорания. Кроме того, фольга прилипнет к металлу и вы испортите покрытие плиты.

Не закрывайте фольгой вентиляционные отверстия духового шкафа. Иногда хозяйки прикрывают фольгой заднюю стенку или боковые отверстия, чтобы не попадал жир. Но духовка должна «дышать» — вентиляция обеспечивает стабильную работу нагревателей. Если отверстия закрыть техника начинает перегреваться, термодатчик подает ложные сигналы, износ деталей производится до 4 раз быстрее.

Не используйте фольгу в микроволновке. Это правило знают многие люди, но не все соблюдают. Искры от фольги могут прорезать дыру в камере, повреждается покрытие и магнетрон, микроволновка выходит из строя через несколько секунд. Даже маленький кусок фольги может вызвать короткое замыкание.