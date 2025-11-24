ТСН в социальных сетях

Украинский экс-чемпион Bellator узнал дату своего дебюта в UFC и имя соперника

Ярослав Амосов в декабре проведет свой первый поединок в главном промоушене смешанных единоборств.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослав Амосов

Ярослав Амосов / Фото: instagram.com/s_amoskin

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов вскоре дебютирует в UFC.

Как сообщает BestFightPicks, это произойдет 13 декабря. 32-летний украинец на турнире UFC Vegas 112 сойдется с американцем Нилом Магни.

Для Амосова это будет первый бой с марта этого года, когда он одержал досрочную победу над американцем Кертисом Миллендером на турнире Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии (США).

В послужном списке Ярослава 28 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Единственное поражение украинец потерпел в ноябре 2023 года от ямайца Джейсона Джексона, потеряв чемпионский титул Bellator.

Добавим, что после начала полномасштабного российского вторжения Ярослав вступил в ряды терробороны и помогал выгонять оккупантов из своего родного города Ирпень.

В конце февраля 2023 года Амосов вернулся в смешанные единоборства и защитил чемпионский пояс, одержав победу над американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 291 в Дублине (Ирландия).

Напомним, Амосов завоевал титул Bellator в июне 2021 года, когда одолел бразильца Дугласа Лиму. Он стал первым украинским чемпионом в истории промоушена.

