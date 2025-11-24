Челси – Барселона: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Барселона" / © Associated Press

Во вторник, 25 ноября, лондонский "Челси" примет каталонскую "Барселону" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После четырех туров "Барселона" и "Челси" имеют по 7 очков, занимая 11-е и 12-е места соответственно в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.

В предыдущих матчах самого престижного евротурнира "Челси" проиграл "Баварии" (1:3), обыграл "Бенфику" (1:0), разгромил "Аякс" (5:1) и сыграл вничью с "Карабахом" (2:2).

"Барселона" победила "Ньюкасл" (2:1), уступила ПСЖ (1:2), разбила "Олимпиакос" (6:1) и сыграла вничью с "Брюгге" (3:3).

Где смотреть матч Челси – Барселона

В Украине поединок "Челси" – "Барселона" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Челси – Барселона

Совсем незначительным фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Челси". На победу английского клуба принимаются ставки с коэффициентом 2,40. Ничья – 4,00. Выигрыш "сине-гранатовых" – 2,66.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда играет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам основного этапа Лиги чемпионов восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.