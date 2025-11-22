ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

"Барселона" уничтожила "Атлетик" и вышла на первое место в Ла Лиге

Каталонцы по дополнительным показателям обошли "Реал", который еще имеет игру в запасе.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" разгромила "Атлетик" Бильбао в домашнем матче 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 4:0.

Уже на 4-й минуте встречи каталонцев вывел вперед Роберт Левандовски. В компенсированное к первому тайма время Ферран Торрес удвоил преимущество хозяев поля, ассистировал ему Ламин Ямаль.

На старте второго тайма Фермин Лопес отправил третий мяч в ворота басков. На 54-й минуте гости еще и остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Ойан Сансет.

Завершил разгром Ферран Торрес, который оформил дубль на 90-й минуте поединка. Второй ассист занес в свой актив Ямаль.

Отметим, что для "сине-гранатовых" этот матч стал первым на легендарном стадионе "Камп Ноу" после его реконструкции.

Обзор матча "Барселона" – "Атлетик" Бильбао

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Барселона" (31 очко) вышла на первое место в Ла Лиге. Команда Ханси Флика по дополнительным показателям обошла мадридский "Реал" (31 балл), который имеет матч в запасе.

"Атлетик" Бильбао находится на восьмой позиции, имея в своем активе 17 пунктов.

В следующем туре "Барселона" примет "Алавес", а баски на выезде встретятся с "Леванте". Оба матча состоятся 29 ноября.

Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie