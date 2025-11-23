Какой праздник 24 ноября 2025 года / © ТСН

24 ноября 2025 года — понедельник. 1369-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 24 ноября, верующие празднуют день памяти святой великомученицы Екатерины. Екатерина жила в начале IV века в Александрии — одном из крупнейших центров античной науки. По преданию, она происходила из вельможной семьи и получила блестящее образование: изучала философию, риторику, медицину, астрономию. Ее отличали незаурядный ум и внутренняя сила.

Когда император Максимиан отдал приказ всем подданным приносить жертвы языческим богам, Екатерина открыто выступила против этого. Пораженный ее смелостью, правитель пригласил ученых философов империи, чтобы они убедили девушку отречься от христианства. Однако Екатерина не только не поддалась, но и убедила многих из них в правдивости веры — за что они приняли мученическую смерть.

Император, разгневанный ее стойкостью, приговорил Екатерину к пыткам. Самое известное орудие — так называемое Екатерининское колесо, однако, по передаче, оно чудесным образом сломалось. В конце концов праздник казнили мечом.

Что нельзя делать 24 ноября

Не стоит заниматься тяжелыми домашними делами — потому что это “истощает силу перед зимой”.

Нельзя брать в руки острые предметы — это может “открыть” неудачи на всю зиму.

Не следует шить одежду — кто 24 ноября откроет новое изделие, тот завершит его только весной, “потому что зима завяжет нити”.

Народные приметы и традиции на 24 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплая погода — ждите затяжную оттепель в начале зимы;

сильный ветер с порывами — до ураганного декабря;

утром сильный мороз — зима придет рано и будет стойкой;

на деревьях или траве иней — в ближайшие дни будет снегопад;

серое небо и тяжелые низкие облака — до резкого похолодания.

24 ноября на деревьях или траве иней — в ближайшие дни будет снегопад. / © unsplash.com

В народе 24 ноября носило название Екатерины (Девичьи вечерницы). В некоторых селах именно в этот день устраивали первые зимние вечерницы. Считалось, что после этого дня природа входит в зимний период, а молодежь начинает собираться на вечерние посиделки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 ноября

Какие завтра именины: Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина.

Талисманом человека, рожденного 24 ноября является берилл. Его считали одним из самых мощных амулетов, способным очищать пространство вокруг человека и оберегать от чужого взгляда и злого умысла.

В этот день родились:

1957 год — Иван Шарий, украинский футболист, старейший игрок и бомбардир в истории чемпионатов Украины по футболу;

1989 год — Анна Рыжикова, украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады 2012;

1996 год — Даниил Подыбайло, украинский поэт и музыкант, солдат Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 24 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 ноября:

1638 год — В Масловом Ставе состоялся казацкий совет, который окончательно утвердил “Ординацию Войска Запорожского Реестрового” — документ, регулирующий устройство и дисциплину реестрового казачества и определявший его правовой статус в Речи Посполитой;

1642 год — Путешественник и мореплаватель Абель Тасман, исследуя южные моря, открыл новый остров у побережья Австралии, впоследствии получивший его имя;

1859 год — Чарльз Дарвин обнародовал труд “Происхождение видов” — фундаментальное произведение, заложившее научную основу эволюционной теории и ставшее одним из самых влиятельных трудов в истории естествознания;

1863 год — В рамках Гражданской войны в США началась битва при Чаттанузе, которая продолжалась до 25 ноября и определила дальнейшее стратегическое развитие конфликта;

1910 год — В Севастополе открыла свои двери офицерская школа авиации;

1918 год — В Севастополь вошла эскадра Антанты, установив контроль над городом в послевоенной геополитической борьбе;

1969 год — И США, и СССР официально ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия: в Вашингтоне документ подписал президент Ричард Никсон, а в Москве решение принял Президиум Верховного Совета СССР;

1994 год — В Украине начала работу миссия ОБСЕ;

2004 год — Центральная избирательная комиссия обнародовала официальные результаты президентских выборов, признав победителем Виктора Януковича;

2015 год — Разразился острый дипломатический кризис между Россией и НАТО: турецкие ВВС сбили российский фронтовый истребитель Су-24, пересекший сирийско-турецкую границу.

Какой завтра праздник в Украине и мире

24 ноября Всемирный день эволюции / © unsplash.com

24 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день сиамских близнецов. Ежегодный международный праздник, созданный, чтобы привлечь внимание к жизни людей, родившихся с такой редкой особенностью, и подчеркнуть важность их социальной интеграции, медицинской поддержки и моральной поддержки со стороны общества. Праздник призван формировать положительное отношение к людям с редкими медицинскими особенностями, содействовать их социальной адаптации, образованию и возможности реализовать свои таланты.

Также 24 ноября Всемирный день эволюции. Он посвящен годовщине первой публикации Чарльза Дарвина его культового труда “Происхождение видов”. Эта книга положила начало современному научному пониманию эволюции и естественного отбора. Идея праздновать День эволюции возникла в 1990-х годах среди ученых и популяризаторов. Официально этот праздник начал отмечаться примерно с 2001 года — тогда появилась некоммерческая организация “Программа Дня Дарвина” (Darwin Day Program), которая и поддержала эту инициативу.

А еще 24 ноября Всемирный день моржа. Инициатива создания праздника возникла в 2008 году при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Его главная цель — повышение осведомленности о проблемах моржей, особенно тех, кто во время миграции становится уязвимым. Именно в конце ноября моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив. В этот период их численность может уменьшаться, ведь они становятся особенно уязвимыми к внешним угрозам.