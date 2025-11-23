Филатов опубликовал фото разрушений в Днепре после обстрела

Последствия атаки на Днепр / © Борис Філатов

В Днепре в ночь на 23 ноября в результате атаки повреждены пять жилых домов, выбито около 200 окон, а в одном здании повреждена кровля.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов

По его словам, коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий, а наиболее изуродованную девятиэтажку будут обследовать эксперты для определения окончательной степени повреждений.

Жителям администрация Центрального района помогает оформить заявки на государственную программу «еВідновлення», для этого на месте развернут специальный штаб.

© Борис Філатов

© Борис Філатов

Городские больницы продолжают оказывать помощь пострадавшим: у людей зафиксировано отравление угарным газом, осколочные ранения и острая реакция на стресс. Состояние госпитализированных врачи оценивают как среднее.

Филатов поблагодарил спасателей, медицинских работников, городские службы, благотворителей, силовиков, областную военную администрацию и жителей, которые помогают преодолевать последствия атаки.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью 23 ноября Россия ударила беспилотниками по Днепру. Вследствие российской атаки дронами в городе Днепр пострадали 14 человек.