Филатов опубликовал фото разрушений в Днепре после обстрела
Сейчас спасатели и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий ночной атаки на жилые дома Днепра.
В Днепре в ночь на 23 ноября в результате атаки повреждены пять жилых домов, выбито около 200 окон, а в одном здании повреждена кровля.
Об этом сообщил городской голова Борис Филатов
По его словам, коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий, а наиболее изуродованную девятиэтажку будут обследовать эксперты для определения окончательной степени повреждений.
Жителям администрация Центрального района помогает оформить заявки на государственную программу «еВідновлення», для этого на месте развернут специальный штаб.
Городские больницы продолжают оказывать помощь пострадавшим: у людей зафиксировано отравление угарным газом, осколочные ранения и острая реакция на стресс. Состояние госпитализированных врачи оценивают как среднее.
Филатов поблагодарил спасателей, медицинских работников, городские службы, благотворителей, силовиков, областную военную администрацию и жителей, которые помогают преодолевать последствия атаки.
Напомним, ранее мы писали о том, что ночью 23 ноября Россия ударила беспилотниками по Днепру. Вследствие российской атаки дронами в городе Днепр пострадали 14 человек.