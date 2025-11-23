ТСН в социальных сетях

В ассиметричном платье на бретельках: роскошная Дженнифер Энистон блистала на мероприятии

Дженнифер Энистон появилась на дорожке финала «Утреннего шоу» Variety x Apple TV в театре Линвуд-Данн в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Getty Images

На прием в театре Линвуд Данн в Лос-Анджелесе Дженнифер Энистон приехала в платье Givenchy на тонких бретельках с ассиметричным подолом из коллекции весна-лето 2026, созданное Сарой Бертон. Наряд актриса дополнила черными босоножками на каблуках. Она сделала красный педикюр и надела тонкое кольцо на палец на ноге. Также у Дженнифер были распущены ее светлые волосы, она их красиво уложила и сделала макияж в теплых оттенках.

Образ звезды завершали несколько колец на пальцах, браслет на запястье и светлый маникюр.

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Также недавно, напомним, Энистон посещала гала-вечер Elle Women in Hollywood 2025, где Дженнифер появилась на красной дорожке в винтажном платье от Ralph Lauren с халтером и мерцающим бисером, и выглядела очень эффектно.

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Дженнифер Энистон / © Associated Press

