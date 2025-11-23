Топ-10 продуктов, которых лучше избегать во время грудного вскармливания / © Credits

Реклама

Некоторые продукты — абсолютно безопасны, другие же способны вызвать бессонные ночи, колики или аллергию у младенца. Издание Tua Saúde рассказало, о продуктах, которых стоит избегать или употреблять с большой осторожностью, чтобы не навредить здоровью малыша.

Алкоголь

Алкоголь попадает в грудное молоко уже через 30-60 мин после употребления. Его концентрация почти полностью соответствует уровню алкоголя в крови мамы. Для малыша это может означать:

сонливость или, наоборот, возбуждение;

нарушение нервной системы;

риск замедления психомоторного развития.

Также алкоголь может уменьшать количество молока.

Реклама

Если бокал вина таки планируется, лучше предварительно сцедить запас молока или подождать 2-3 часа после одной порции алкоголя.

Кофеин

Кофе, кола, энергетики, черный и зеленый чай, все это накапливает кофеин в детском организме, ведь малыши выводят его гораздо медленнее. Избыток кофеина может вызвать:

беспокойство,

бессонница,

снижение уровня гемоглобина.

Безопасная доза — до 200 мг кофеина в сутки, примерно 1-2 чашки кофе. Декаф может стать отличной альтернативой.

Шоколад

В шоколаде много теобромина — «родственника» кофеина. 100 г шоколада дают около 240 мг теобромина, а это может проявляться у ребенка как:

Реклама

возбуждением,

проблемами со сном.

Безопасная норма — маленькая порция, примерно 25-30 г, в день.

Продукты с резким вкусом

Чеснок, лук, спаржа и некоторые специи могут изменить запах и вкус молока. Детям это не всегда нравится, иногда они могут отказываться от груди. Если вы замечаете детский «страйк», попробуйте на время ограничить такие продукты.

Переизбыток сладкого

Сахар не дает ничего полезного ни маме, ни ребенку, только калории. Большое количество сладкого может быть полезным:

ухудшать качество молока,

снижать концентрацию витаминов и минералов,

провоцировать перепады энергии у мамы.

Лучше ограничить печенье, пирожные, газированные напитки и конфеты.

Реклама

Жирная и обработанная пища

Трансжиры способны попадать в грудное молоко и изменять его состав. Источники трансжиров:

маргарин,

фастфуд,

полуфабрикаты,

микроволновый попкорн.

Они могут негативно влиять на развитие нервной системы младенца, поэтому лучше минимизировать их потребление.

Сырая еда

Суши с сырой рыбой, устрицы, непастеризованное молоко — это потенциальные источники инфекций. Хотя это не навредит малышу напрямую, пищевые отравления у мамы могут привести к.:

дегидратации,

снижение лактации.

Поэтому лучше выбирать только продукты из проверенных мест.

Реклама

Некоторые виды чая

Не весь фиточай — безопасен, некоторые растения способны уменьшать количество молока и вызывать побочные реакции у малыша.

К «запрещенным» относятся лемонграсс, орегано, петрушка, мята перечная, женьшень и бадьян. Если хотите травяной чай, лучше посоветоваться с врачом.

Потенциальные аллергены

В период грудного вскармливания ребенок «знакомится» с множеством веществ через молоко. Чаще всего реакции вызывают:

молоко и молочные продукты,

яйца,

орехи,

соя,

пшеница,

кукурузный сироп.

Симптомы аллергии у младенцев:

Реклама

покраснение кожи,

сыпь,

зуд,

диарея или запор.

В таком случае продукт следует временно исключить и посоветоваться с педиатром.

Аспартам

Искусственный подсластитель, который в теле матери распадается на фенилаланин — опасен для детей с фенилкетонурией. Более безопасной альтернативой может стать стевия.

Что можно есть

Секрет идеального рациона кормящей мамы прост — это баланс белков, полезных жиров и сложных углеводов. В ежедневном меню стоит иметь:

белки: индейка, курица, рыба, яйца, бобовые;

углеводы: цельнозерновой хлеб, каши, картофель;

жиры: оливковое масло, авокадо, орехи (при отсутствии аллергии).

Но главное — прислушиваться к своему ребенку. Каждый малыш реагирует по-своему, поэтому часто именно мама лучше других замечает, что для ее ребенка комфортно, а что — нет.