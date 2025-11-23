Нонна Гришаева / © соцмережі

Актриса Нонна Гришаева, которая родилась в Украине, вляпалась в громкий скандал из-за своей откровенной поддержки российской агрессии.

Предательница, которая давно выбрала заработки в кровавых рублях, на этот раз перешла все границы. Так, в недавнем интервью росСМИ она позволила себе откровенное искажение фактов. Гришаева цинично заявила, что якобы «родилась не в Украине, а в СССР», отказавшись признавать свои корни.

Более того, одиозная актриса взялась распространять классические пропагандистские выдумки, что якобы в ее родной Одессе «никогда не говорили на украинском», а украиноязычных якобы туда специально «завезли». Абсурдные выдумки, которые не имеют ничего общего с реальностью, она цинично выдала во враждебном публичном пространстве.

Нонна Гришаева / © vk.com/nonnagrishaeva

После порции такого бреда она сделала из себя бедняжку, когда вспомнила один случай с ее мамой. Одиозная артистка ляпнула, что якобы перевезла в РФ родственницу, которая учила детей английскому в школе, после «принуждения» разговаривать на работе на украинском в Одессе.

Отрабатывая пропаганду, Нонна еще и заговорила о так называемой «дружбе народов». Предательница во время ежедневных российских атак украинских городов начала еще и удивляться, почему же Украина «в течение 30 лет настраивала против россиян и учила, что все русское — плохое».

К слову, Нонна Гришаева сейчас является фигуранткой базы «Миротворец» за поддержку российских преступлений, распространение пропаганды и визиты в оккупированный Крым.