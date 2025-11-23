- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 2447
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка "Татусевих дочок" видала порцію маячні про рідну Одесу та зганьбилася заявою під час війни
Путіністка продовжує цинічно вихваляти дії окупантів, коли вони щодня нищать її Батьківщину.
Акторка Нонна Гришаєва, яка народилася в Україні, вляпалася у гучний скандал через свою відверту підтримку російської агресії.
Зрадниця, що давно обрала заробітки в кривавих рублях, цього разу перейшла всі межі. Так, у нещодавньому інтерв’ю росЗМІ вона дозволила собі відверте перекручення фактів. Гришаєва цинічно заявила, що нібито «народилася не в Україні, а в СРСР», відмовившись визнавати своє коріння.
Ба більше, одіозна акторка взялася поширювати класичні пропагандистські вигадки, що буцімто у її рідній Одесі «ніколи не говорили українською», а українськомовних начебто туди спеціально «завезли». Абсурдні вигадки, які не мають нічого спільного з реальністю, вона цинічно видала у ворожому публічному просторі.
Після порції такої маячні вона вдала з себе бідолашну, коли пригадала один випадок з її мамою. Одіозна артистка бовкнула, що буцімто перевезла до РФ родичку, яка навчала дітей англійської в школі, після «примусу» розмовляти на роботі українською в Одесі.
Відпрацьовуючи пропаганду, Нонна ще й заговорила про так звану «дружбу народів». Зрадниця під час щоденних російських атак українських міст почала ще й здивувалася, чому ж Україна «протягом 30 років налаштовувала проти росіян і вчила, що все російське — погане».
До слова, Нонна Гришаєва зараз є фігуранткою бази «Миротворець» за підтримку російських злочинів, поширення пропаганди й візити до окупованого Криму.