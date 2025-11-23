Зірка "Татусевих дочок" видала порцію маячні про рідну Одесу та зганьбилася заявою під час війни

Нонна Гришаєва / © соцмережі

Акторка Нонна Гришаєва, яка народилася в Україні, вляпалася у гучний скандал через свою відверту підтримку російської агресії.

Зрадниця, що давно обрала заробітки в кривавих рублях, цього разу перейшла всі межі. Так, у нещодавньому інтерв’ю росЗМІ вона дозволила собі відверте перекручення фактів. Гришаєва цинічно заявила, що нібито «народилася не в Україні, а в СРСР», відмовившись визнавати своє коріння.

Ба більше, одіозна акторка взялася поширювати класичні пропагандистські вигадки, що буцімто у її рідній Одесі «ніколи не говорили українською», а українськомовних начебто туди спеціально «завезли». Абсурдні вигадки, які не мають нічого спільного з реальністю, вона цинічно видала у ворожому публічному просторі.

Нонна Гришаєва / © vk.com/nonnagrishaeva

Після порції такої маячні вона вдала з себе бідолашну, коли пригадала один випадок з її мамою. Одіозна артистка бовкнула, що буцімто перевезла до РФ родичку, яка навчала дітей англійської в школі, після «примусу» розмовляти на роботі українською в Одесі.

Відпрацьовуючи пропаганду, Нонна ще й заговорила про так звану «дружбу народів». Зрадниця під час щоденних російських атак українських міст почала ще й здивувалася, чому ж Україна «протягом 30 років налаштовувала проти росіян і вчила, що все російське — погане».

До слова, Нонна Гришаєва зараз є фігуранткою бази «Миротворець» за підтримку російських злочинів, поширення пропаганди й візити до окупованого Криму.