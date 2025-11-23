ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
615
Час на прочитання
1 хв

У Тернополі попрощалися з Марією та двома дітьми, яких вбила РФ — емоційні кадри

Тернопіль продовжує прощатися з жертвами кривавої атаки 19 листопада. Чоловік на ім’я Камаль три дні провів на руїнах будинку, в який поцілила РФ, сподіваючись на хороші новини від рятувальників, але дива не сталося. Росіяни забрали у нього найдорожче — дружину та двох дітей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Марію та двох її дітей, яких вбила РФ у Тернополі, поховали

Марію та двох її дітей, яких вбила РФ у Тернополі, поховали

У Тернополі поховали Марію та двох її дітей, яких 19 листопада вбила російська ракета. Вижив лише батько Камаль. Журналісти показали емоційні кадри прощання.

Про це повідомляє «Новини Тернопіль 20 хвилин».

Надія, яку розбила війна

Батько Камаль приходив під зруйновану багатоповерхівку на вул. Стуса, 8 щодня. Він дивився на розтрощену квартиру і сподівався на диво. На жаль, під завалами зникла вся його сім’я:

  • дружина Марія

  • шестирічна донечка Каміла

  • півторарічний син Назар.

На важких кадрах тато колихає труну своєї дитини, життя якої забрали росіяни.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким жертв російської агресії.

Нагадаємо, кількість жертв удару РФ по багатоповерхівці у Тернополі сягнула 34 осіб. З них 33 вже опізнані. Особу 34-ї загиблої людини встановлюють, це чоловік.

«Крім цього зниклими безвісти вважаються двоє чоловіків, три жінки і одна дитина. Є фрагменти тіла, які належать чоловічій особі. Зараз експерти працюють над питання, кому саме з цих двох загиблих вони належать», — сказав він.

Також стало відомо, що загинули не лише мешканці будинку, а й люди, які йшли до укриття.

Дата публікації
Кількість переглядів
615
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie