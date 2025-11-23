- Дата публикации
В Тернополе простились с Марией и двумя детьми, которых убила РФ — эмоциональные кадры
Тернополь продолжает расставаться с жертвами кровавой атаки 19 ноября. Мужчина по имени Камаль три дня провел на руинах дома, в который попала РФ, надеясь на хорошие новости от спасателей, но чуда не произошло. Россияне забрали у него самое дорогое — жену и двоих детей.
В Тернополе похоронили Марию и двоих ее детей, которых 19 ноября убила российская ракета. Выжил только отец Камаль. Журналисты показали эмоциональные кадры прощания.
Об этом сообщает «Новости Тернополь 20 минут».
Надежда, которую разбила война
Отец Камаль приходил под разрушенную многоэтажку по ул. Стуса, 8 ежедневно. Он смотрел на разбитую квартиру и надеялся на чудо. К сожалению, под завалами исчезла вся его семья:
жена Мария
шестилетняя дочь Камила
полуторагодовалый сын Назар.
На тяжелых кадрах папа колыхает гроб своего ребенка, жизнь которого унесли россияне.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким жертв российской агрессии.
Напомним, количество жертв удара РФ по многоэтажке в Тернополе достигло 34 человек. Из них 33 уже опознаны. Личность 34-го погибшего человека устанавливают, это мужчина.
«Кроме этого пропавшими без вести числятся двое мужчин, три женщины и один ребенок. Есть фрагменты тела, принадлежащие мужскому лицу. Сейчас эксперты работают над вопросом, кому именно из этих двух погибших они принадлежат», — сказал он.
Также стало известно, что погибли не только жильцы дома, но и идущие к укрытию люди.