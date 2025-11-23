- Дата публикации
Зеленский раскрыл детали Женевских переговоров: услышат ли Украину союзники
Президент Зеленский рассказал о ходе переговоров в Женеве с США и европейскими партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ходе работы украинской, европейской и американской команд в Женеве, Швейцария.
Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.
Зеленский подчеркнул, что важно добиться практического результата, который приблизит Украину и Европу к надежному миру и безопасности.
"Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована. Рассчитываем, что партнеры услышат наши аргументы", - отметил Зеленский.
Он также подчеркнул роль Соединенных Штатов и поблагодарил президента Трампа за усилия по обеспечению безопасности, отметив максимальную конструктивность Украины в переговорах. Ожидаются новые доклады от команд из Швейцарии.
Напомним, что в Женеве начался раунд переговоров между делегациями Украины и США, в которых участвуют представители ведущих европейских государств.
После первых обсуждений Зеленский выразил надежду, что документ учтет украинское видение.
В воскресенье, 23 ноября, президент США Дональд Трамп критически отметил, что Украина якобы "не выразила никакой благодарности" за его усилия по мирному урегулированию войны, а также упрекнул Европу в продолжении закупок российской нефти.