Зеленский раскрыл детали Женевских переговоров: услышат ли Украину союзники

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ходе работы украинской, европейской и американской команд в Женеве, Швейцария.

Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

Зеленский подчеркнул, что важно добиться практического результата, который приблизит Украину и Европу к надежному миру и безопасности.

Реклама

"Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована. Рассчитываем, что партнеры услышат наши аргументы", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул роль Соединенных Штатов и поблагодарил президента Трампа за усилия по обеспечению безопасности, отметив максимальную конструктивность Украины в переговорах. Ожидаются новые доклады от команд из Швейцарии.

Напомним, что в Женеве начался раунд переговоров между делегациями Украины и США, в которых участвуют представители ведущих европейских государств.

После первых обсуждений Зеленский выразил надежду, что документ учтет украинское видение.

Реклама

В воскресенье, 23 ноября, президент США Дональд Трамп критически отметил, что Украина якобы "не выразила никакой благодарности" за его усилия по мирному урегулированию войны, а также упрекнул Европу в продолжении закупок российской нефти.