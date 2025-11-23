ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
В Женеве начались переговоры делегаций Украины и США

В Швейцарии начался основной раунд переговоров по мирному плану Трампа.

Комнаты делегаций Украины и США на переговорах в Женеве

Комнаты делегаций Украины и США на переговорах в Женеве / © ClashReport

Дополнено новыми материалами

На переговорах в Женеве, где сегодня, 23 ноября, проходит обсуждение американского мирного плана, началась встреча делегаций Украины и США.

Об этом сообщили «Суспільному» источники, приближенные к украинской делегации.

Этот раунд переговоров считается главным моментом сегодняшней встречи в Женеве, на которой представители ведущих европейских государств, Украины и США обсуждают мирный план Трампа.

После первых разговоров украинских переговорщиков с европейскими партнерами президент Зеленский заявил, что есть основания надеяться, что в документе будут учтены элементы украинского видения.

Напомним, в субботу, 22 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что мирный план, представленный Украине, не является окончательным предложением по прекращению войны с Россией.

В «мирном плане» Трампа, который состоит из 28 пунктов, говорится о том, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории.

В воскресенье, 23 ноября, во время переговоров в Женеве президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова обвинил украинскую власть,что она якобы «не выразила никакой благодарности» за его усилия в мирном урегулировании войны с РФ. Он также упрекнул Европу за то, что она продолжает покупать нефть в РФ.

