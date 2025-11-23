Мирный план США / © ТСН.ua

Реклама

Американцы не могут определиться, кто действительно является автором «мирного плана». Предложенное, по сути, является требованиями РФ по капитуляции Украины.

Об этом пишет общественный и политический деятель Сергей Стерненко.

"Фактически американцы просто продвигают российские требования капитуляции Украины", - отметил Стерненко.

Реклама

Что говорят сенаторы

Как пишет NBS News, законодатели, критикующие подход президента Дональда Трампа к прекращению войны между Россией и Украиной, заявили в субботу, что они разговаривали с государственным секретарем Марко Рубио, который сказал им, что мирный план, который Трамп настаивает на принятии Киева, является «список пожеланий», то есть позиций о Вашей позиции на россияне.

Спикер Государственного департамента опроверг их версию, назвав ее «откровенно ложной».

Сам Рубио потом сделал необычный шаг, допустив в интернете, что сенаторы ошибаются, хотя они утверждали, что именно он являлся их источником информации. Государственный секретарь подтвердил, что Вашингтон ответственен за предложение, которое изначально удивило многих своей благоприятностью для Москвы.

Все это привело к запутанному — и потенциально смущенному — повороту событий для мирного плана, одобренного администрацией Трампа, и без того столкнувшегося с потенциально сложным будущим.

Реклама

По словам Белого дома, широко разглашенный мирный план по 28 пунктам, поддержанный США, стал результатом месячной работы между Рубио и посланником Трампа Стивом Виткоффом, а также участия, по его словам, как украинцев, так и россиян. План учитывает многие российские требования, которые президент Украины Владимир Зеленский категорически отклонял десятки раз, в частности, отказ от крупных участков территории. Трамп говорит, что хочет, чтобы Украина приняла план до конца следующей недели.

"Эта администрация не отвечала за этот релиз в его нынешнем виде", - сказал республиканец Майк Раундс из Южной Дакоты, выступая на конференции по безопасности в Канаде. "Они хотят использовать его как отправную точку".

Раундс сказал, что "сначала это выглядело скорее так, будто это было написано на русском языке".

Сенаторы заявили, что они разговаривали с Рубио после того, как он связался с некоторыми из них по дороге в Женеву для переговоров по плану. Независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг сказал, что Рубио сказал им, что план «не был планом администрации», а «список пожеланий россиян».

Реклама

Двухпартийная группа сенаторов, которые являются опытными законодателями и одними из наиболее сосредоточенных на внешних отношениях, стояли вместе на пресс-конференции, передавая послание Рубио во время телефонного разговора.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал проект «мирного плана», который Соединенные Штаты представили Украине и России. Он подчеркнул, что документ является разработкой именно Вашингтона и рассматривается как «сильный фундамент» для дальнейших переговоров по прекращению войны.

По его словам, предложение учитывает позиции обеих сторон конфликта.

«Мирное предложение было подготовлено США. Она предлагается как мощный фундамент для продолжительных переговоров. Она основана на входных данных от российской стороны. Но также основывается на предварительных и нынешних входных данных от Украины», – отметил Рубио.