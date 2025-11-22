Трамп сделал новое заявление о мирном плане для Украины

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирный план, представленный Украине, не является окончательным предложением по прекращению войны с Россией.

Об этом он сказал в субботу, 22 ноября, во время общения с журналистами на Южной лужайке возле Белого дома, передает CNN

«Нет, это не окончательное предложение», — заявил Трамп, подчеркнув стремление достичь мира, который должен был «наступить давно».

«Война между Украиной и Россией никогда не должна была бы произойти. Если бы я был президентом, ее бы никогда не произошло. Мы пытаемся положить ей конец. Так или иначе мы должны положить ей конец», — добавил он.

На вопрос CNN, что произойдет, если президент Украины Владимир Зеленский не примет план до установленного срока в четверг, Трамп ответил: «Тогда он сможет продолжать бороться всем своим маленьким сердцем».

Напомним, в «мирном плане» Трампа, который состоит из 28 пунктов, говорится о том, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана состоится в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве.