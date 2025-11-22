"Мирный план" Трампа является изменой для Украины и ядом для НАТО - The Economist

«Мирный план» Трампа является наградой Путину и ультиматумом Зеленскому / © ТСН.ua

Так называемый «мирный план» Трампа для окончания войны в Украине является «печальной смесью нескрываемого оппортунизма и стратегической близорукости». Его называют изменой Украины, поскольку этот 28-пунктный план настолько несбалансированный и непрактичный, что его реализация была бы катастрофой для Украины, Европы и самих Соединенных Штатов, поскольку он прямо вознаграждает агрессора.

Об этом пишет The Economist.

«Военная кастрация» и награда для Путина

Издание отмечает, что, если убрать размытость формулировок, становится ясно, что план предлагает простое соглашение: Россия вознаграждается за прекращение вторжения, получая всю захваченную территорию и даже больше, в дополнение к возвращению в международное сообщество (G8) и отмене санкций.

Украина получает лишь прекращение огня и американские обещания защитить ее в случае нового нападения. Согласно плану, Украина должна отдать России несколько крупных городов, а также масштабные фортификационные сооружения, построенные за последние три года, что приведет к «глубокой опасности» для ее будущего.

Кроме того, украинская армия должна быть ограничена 600 тысяч военнослужащих, тогда как для России такие ограничения отсутствуют. План также запрещает размещение войск НАТО на украинской территории, что фактически является ядом для Альянса и разрушает европейские планы по созданию сил сдерживания.

The Economist отмечает, что такое решение щедро вознаграждает агрессию Путина и предоставляет ему время и ресурсы, чтобы восстановить армию и снова угрожать странам вдоль российской границы, от Арктики до Черного моря.

«Господи, защити меня от моих друзей,» — приводит издание слова Вольтера, комментируя угрожающий момент для Украины.

Ненадежная «гарантия безопасности» и ультиматум

Издание подвергает сомнению надежность «гарантий безопасности», которые США якобы предлагают Украине в пункте 10 плана, предусматривающего «скоординированный военный ответ» в случае повторного вторжения России. По мнению The Economist, эта «гарантия» полностью зависит от капризов президента Трампа и не будет иметь поддержки Конгресса США.

«В течение этой войны Америка и Европа поставляли Украине „слишком мало и слишком поздно“. А сегодня Америке платят за снабжение оружием», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что пункт 10 плана также требует, чтобы США получили плату за согласие поддержать Украину, напоминающую наемную войну, а не союзничество.

The Economist считает, что этот план является ультиматумом, а не спасением. Если бы он предлагал спасение, Трампу не пришлось бы навязывать его президенту Украины Владимиру Зеленскому, а европейские союзники не пытались найти способ его заблокировать.

Что делать Зеленскому и Европе

Оценив ситуацию, сложившуюся вокруг мирного плана Трампа, издание советует Киеву действовать максимально осторожно, чтобы не ссориться с Трампом и Путиным одновременно. Лучший курс действий для Владимира Зеленского — поблагодарить Трампа за его усилия и начать работу над планом. Цель должна заключаться в ведении переговоров по улучшению условий в надежде, что Путин сам выступит против изменений или попытается выторговать больше, поэтому Трамп со временем потеряет интерес к этой инициативе.

Издание также призывает европейских лидеров немедленно действовать. Они должны найти средства, чтобы поддерживать Украину в борьбе даже если придется воевать без Америки. По мнению авторов публикации, цена защиты НАТО от усиленной угрозы со стороны России, если Украина «сломается», будет намного выше, чем цена ее поддержки сейчас.

Напомним, на фоне ультиматума Трампа о неделе на принятие мирной инициативы Киев должен сконцентрироваться на получении поддержки от ЕС. По мнению аналитика Совета внешней политики "Украинская призма" Евгения Костогрызова, США могут лишь временно ограничить обмен разведывательной информацией.