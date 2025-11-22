«Мирний план» Трампа є нагородою Путіну та ультиматумом Зеленському / © ТСН.ua

Так званий «мирний план» Трампа для закінчення війни в Україні, є «сумною сумішшю неприхованого опортунізму та стратегічної короткозорості». Його називають зрадою України, оскільки цей 28-пунктний план настільки незбалансований і непрактичний, що його реалізація була б катастрофою для України, Європи та самих Сполучених Штатів, оскільки він прямо винагороджує агресора.

Про це пише The Economist.

«Військова кастрація» і нагорода для Путіна

Видання наголошує, що, якщо прибрати розмитість формулювань, стає зрозуміло, що план пропонує просту угоду: Росія винагороджується за припинення вторгнення, отримуючи всю захоплену територію і навіть більше, на додаток до повернення у міжнародне співтовариство (G8) та скасування санкцій.

Натомість Україна отримує лише припинення вогню та американські обіцянки захистити її в разі нового нападу. Згідно з планом, Україна повинна віддати Росії кілька великих міст, а також масштабні фортифікаційні споруди, збудовані протягом останніх трьох років, що призведе до «глибокої небезпеки» для її майбутнього.

Крім того, українська армія має бути обмежена 600 тисячами військовослужбовців, тоді як для Росії такі обмеження відсутні. План також забороняє розміщення військ НАТО на українській території, що фактично є отрутою для Альянса та руйнує європейські плани щодо створення «сил стримування».

The Economist зазначає, що таке рішення щедро винагороджує агресію Путіна та надає йому час і ресурси, щоб відновити армію і знову загрожувати країнам уздовж російського кордону, від Арктики до Чорного моря.

«Господи, захисти мене від моїх друзів,» — наводить видання слова Вольтера, коментуючи загрозливий момент для України.

Ненадійна «гарантія безпеки» і ультиматум

Видання ставить під сумнів надійність «гарантій безпеки», які США нібито пропонують Україні в пункті 10 плану, що передбачає «скоординовану військову відповідь» у разі повторного вторгнення Росії. На думку The Economist, ця «гарантія» повністю залежить від примх президента Трампа і не матиме підтримки Конгресу США.

«Протягом усієї цієї війни Америка та Європа постачали Україні „занадто мало і занадто пізно“. А сьогодні Америці платять за постачання зброї», — йдеться у публікації.

Видання зазначає, що пункт 10 плану також вимагає, щоб США «отримали плату» за згоду підтримати Україну, що нагадує найманську війну, а не союзництво.

The Economist вважає, що цей план є ультиматумом, а не порятунком. Якби він пропонував порятунок, Трампу не довелося б нав’язувати його президенту України Володимиру Зеленському, а європейські союзники не намагалися б знайти спосіб його заблокувати.

Що робити Зеленському та Європі

Оцінивши ситуацію, яка склалася навколо «мирного плану» Трампа, видання радить Києву діяти максимально обережно, щоб не сваритися з Трампом та Путіним одночасно. Найкращий курс дій для Володимира Зеленського — подякувати Трампу за його зусилля та розпочати роботу над планом. Мета має полягати у веденні переговорів щодо покращення умов у надії, що Путін сам виступить проти змін або спробує виторгувати більше, через що Трамп з часом втратить інтерес до цієї ініціативи.

Видання також закликає європейських лідерів негайно діяти. Вони повинні знайти кошти, щоб підтримувати Україну в боротьбі, навіть якщо доведеться воювати без Америки. На думку авторів публікації, ціна захисту НАТО від посиленої загрози з боку Росії, якщо Україна «зламається», буде набагато вищою, ніж ціна її підтримки зараз.

Нагадаємо, на тлі ультиматуму Трампа про тиждень на прийняття мирної ініціативи Київ має зосередитися на отриманні підтримки від ЄС. На думку аналітика Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгена Костогризова, США можуть лише тимчасово обмежити обмін розвідувальною інформацією.