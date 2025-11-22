ТСН у соціальних мережах

Графіки відключень електропостачання 23 листопада: скільки не буде світла у Києві та областях

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 23 листопада, для Києва та регіонів.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у неділю, 23 листопада

В Україні у неділю, 23 листопада, запроваджили погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Єдина причина відключень — збройна агресія РФ проти України.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла в Києві 23 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла на Київщині 23 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 23 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Сумщині

На зображенні: жовті віконця — години, коли є світло, темні віконця — години без електрики

Графік відключення світла у Запорізькій області

1.1: 03:00 — 06:30, 13:30 — 17:00

1.2: 03:00 — 06:30, 13:30 — 17:00

2.1: 06:30 — 10:00, 17:00 — 20:30

2.2: 06:30 — 10:00, 17:00 — 20:30

3.1: 00:00 — 03:00, 10:00 — 17:00

3.2: 03:00 — 06:30, 13:30 — 17:00, 23:30 — 24:00

4.1: 08:30 — 13:30, 17:00 — 20:30

4.2: 00:00 — 03:00, 10:00 — 13:30, 20:30 — 24:00

5.1: 06:30 — 10:00, 17:00 — 20:30

5.2: 13:30 — 20:30

6.1: 00:00 — 03:00, 10:00 — 13:30, 20:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 08:30 — 13:30, 20:30 — 24:00

Графік відключення світла у Миколаївській області

В розрізі підчерг попередній прогноз на 23 листопада виглядає так:

1.1 — 00:00 — 01:30; 08:30 — 12:00; 15:30 — 20:30;

1.2 — 05:00 — 08:30; 19:00 — 22:30;

2.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;

2.2 – 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 15:30 — 19:00;

3.1 – 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;

3.2 – 05:00 — 08:30; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

4.1 — 01:30 — 05:00; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;

4.2 — 12:00 — 19:00;

5.1 — 00:00 — 00:30; 08:30 — 15:30; 22:30 — 00:00;

5.2 — 00:00 — 01:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

6.1 — 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;

6.2 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00.

Нагадаємо, у ДТЕК заявили, що якщо ворог не завдасть нового удару, вже невдовзі в українців буде більше світла в оселях. Українські енергетики завершують декілька важливих ремонтів, після яких відключень має стати менше.

