Графіки відключення світла на 22 листопада в Україні: коли не буде електроенергії

Завтра, 22 листопада, в усіх регіонах України протягом цілої доби застосовуватимуться графіки з обмеження споживання електроенергії. Це пов’язано з наслідками масованих ракетно-дронових атак Росії на ключові енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в «Укренерго».

Як повідомили енергетики, обмеження необхідні для стабілізації роботи енергосистеми, оскільки можливості вітчизняних електростанцій значно знизилися через пошкодження.

Графік застосування обмежень на 22 листопада:

Графіки погодинних відключень (ГПВ): від 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 3,5 черги. Обмеження потужності (для промислових споживачів): від 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, в умовах масованих відключень світла, спричинених російськими обстрілами, влада України офіційно спростувала інформацію про нібито експорт електроенергії до європейських країн.

Також повідомлялося, що ситуація з електроенергією в Україні може покращитися. Так, за умови відсутності обстрілів та стабільної погоди тривалість відключень світла може зменшитися вже за два тижні.