Чи продає Україна електроенергію за кордон: у Міненерго пояснили

В умовах масованих відключень електроенергії, спричинених російськими обстрілами, влада України офіційно спростувала інформацію про нібито експорт електроенергії до європейських країн.

Про це повідомили у Міненерго.

Як зазначається у роз’ясненні, вся вироблена українськими електростанціями (АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ) енергія спрямовується винятково на забезпечення потреб внутрішнього споживання. Причина повної зупинки експорту криється у значному пошкодженні енергетичної інфраструктури.

Як повідомили у Міністерстві енергетики України, внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Можливості виробництва електроенергії значно знизилися, тоді як потреби внутрішніх споживачів залишилися на попередньому рівні.

«Всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання — відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється», — йдеться у роз’ясненні.

У Міненерго наголосили, що чутки про експорт виникають через плутання комерційного експорту з технічними перетоками в об’єднаній європейській енергосистемі.

«Українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з’єднані між собою (так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки. Дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема», — пояснили у міністерстві.

Також додають, що ці перетоки є незначними і зазвичай баланс близький до нуля: скільки енергії йде за кордон, стільки ж одразу повертається в Україну. Для підтвердження відсутності комерційного експорту дані можна перевірити на сторінці НЕК «Укренерго» та на сайтах системних операторів сусідніх країн (Польща, Угорщина, Румунія).

Також повідомлялося, що ситуація зі світлом в Україні може покращитися. Так, за умови відсутності обстрілів та стабільної погоди тривалість відключень світла може зменшитися вже за два тижні.