Чи варто очікувати на рішення щодо санкцій під час мирних переговорів: омбудсмен Власюк дав відповідь

Під час активної фази мирних переговорів Європейський Союз навряд чи ухвалюватиме нові санкційні пакети проти Росії. Проте готовність ввести додаткові обмеження залишається ключовим інструментом тиску на Кремль.

Про це заявив Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в етері «Ми- Україна».

«Під час активних мирних переговорів навряд чи ухвалюватимуть нові санкції. Але мати їх на готові — важливий аргумент, щоб підштовхнути Путіна у правильному напрямку. Ми залишаємося прихильниками миру через силу, і сила має застосовуватись до Путіна», — підкреслив Власюк.

Попри очікувану паузу, робота над розширенням обмежень триває. За словами Уповноваженого, наразі йде активне напрацювання 20-го санкційного пакету ЄС.

Що увійде до нового пакету:

Пропозиції України щодо обмежень у сфері енергетики .

Нові санкції, що стосуються нафти та трейдерів .

Обмеження, спрямовані на військово-промисловий комплекс Росії.

Таким чином, Україна та партнери продовжують нарощувати арсенал економічного тиску, який може бути застосований у разі потреби, зберігаючи стратегію «миру через силу».

Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» через відсутність «серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні».