Макрон вважає мирний план Трампа хорошим, але його треба переглянути

Мирний план, запропонований США для припинення війни між Україною та Росією, є гарною основою для роботи, але потребує перегляду.

Про це заявив журналістам президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 22 листопада, під час саміту G20 в Південній Африці, передає Reuters.

«Він [мирний план Трампа] хороший тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи з питань суверенітету, гарантій безпеки», — зауважив він.

За словами Макрона, ідеї, які включено до мирних пропозицій, «є досить знайомими, незалежно від того, чи були вони розкриті, чи ні».

«Але це основа для роботи, яку потрібно переглянути… насамперед, тому, що цей план не був узгоджений з європейцями, але передбачає багато речей для європейців», — наголосив французький лідер.

Серед пунктів плану, які потрібно узгоджувати з країнами ЄС, Макрон назвав використання заморожених російських активів, які в основному зберігаються в Європі, та європейську інтеграцію України.

Також, за його словами, питання, які стосуються НАТО, також потрібно вирішувати за участі усіх членів Альянсу.

«Є багато речей, які не можуть бути просто американською пропозицією, вони потребують ширших консультацій», — наголосив французький президент.

Нагадаємо, зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбудеться у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.

У суботу, 22 листопада, президент Зеленський наголосив, що на переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Видання Bloomberg повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи.