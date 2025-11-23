День ангела 23 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 23 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 23 листопада

23 листопада 2025 року привітайте з іменинами Бориса, Григорія, Івана, Макара, Олександра, Олексія.

Борис — давньоперсидське походження, означає “спадкоємець”. В дитинстві активний, наполегливий, рішучий. В дорослому віці стає вольовим, володіє веселим характером.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “бадьорий”. В дитинстві непосидючий, рухливий, прагне пізнати все нове. В дорослому віці стає ціленаправленим, вміє розставляти пріоритети.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.

Макар — давньогрецьке походження, означає “блажений”. В дитинстві чесний, щирий, дружелюбний. В дорослому віці стає справедливим, щедрим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві рухливий, енергійний, добре вчиться. В дорослому віці стає сміливим, довго обирає супутницю життя.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “помічник”. В дитинстві доброзичливий, товариський, комунікабельний. В дорослому віці стає ціленаправленим, наполегливим.

День ангела 23 листопада — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде шляхом добробуту, гармонії та внутрішнього світла.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди вистачало сил, віри й натхнення. Хай твій ангел непомітно підтримує у важливі моменти та надихає на правильні рішення.

***

Вітаю зі світлим днем твого ангела-охоронця. Нехай він дарує тобі спокій серця, впевненість у собі й лагідне відчуття підтримки, яке супроводжує кожен твій крок.

***

З Днем ангела! Хай небесний заступник укриває тебе від турбот, додає мудрості, береже твій дім і наповнює життя теплом, радістю та любов’ю.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день приносить мир у душу, легкість у думки й світло у твої мрії. Хай ангел веде тебе шляхом щасливих подій і добрих людей.