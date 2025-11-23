У Дніпрі через атаку дронів спалахнули пожежі у житлових будинках: є постраждалі

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки в Дніпрі спалахнули пожежі в одній із багатоповерхівок та в приватній оселі. За попередньою інформацією, є постраждалі. Їхня кількість та стан наразі уточнюються.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.

Також у Васильківській громаді через ворожу атаку зайнявся приватний будинок. На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Реклама

Нагадаємо, цієї ночі у Криму лунали вибухи. Місцеві жителі масово повідомляли про прольоти безпілотників, роботу російської ППО, стрілянину та вибухи. Зокрема, у Сімферополі.