Після розмови із Зеленським прем’єр Британії зателефонував Трампу через «мирний план» для України

Кір Стармер / © Associated Press

План миру між Росією та Україною, який складається з 28 пунктів і був підготовлений за участі США та РФ без прямої участі України, спричинив хвилю політичних дзвінків і дипломатичних консультацій.

Про це пише Sky News із посиланням на речника Даунінг-стріт.

Після того як президент Володимир Зеленський заявив, що українська команда має «перевірити справжність» документа, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер одразу ж зателефонував Дональду Трампу.

За даними видання, прем’єр наголосив у розмові, що будь-який мирний план має поважати суверенітет України й не може передбачати примусу Києва до територіальних поступок. Під час цієї розмови Лондон підкреслив, що Росія може «завершити війну вже завтра», якщо виведе свої війська з території України.

Цьому дзвінку передувала розмова прем’єра з Володимиром Зеленським, під час якої сторони скоординували позиції перед дипломатичними перемовинами в Женеві за участі України, США, Британії та представників ЄС.

Тим часом у США кілька сенаторів розкритикували документ, назвавши його «списком бажань Росії», який не може вважатися остаточною пропозицією Вашингтона. В Україні план назвали «обурливим» і таким, що загрожує життю наступних поколінь українців.

На тлі дипломатичних дискусій Росія продовжує масовані нічні атаки: у Запоріжжі щонайменше шестеро людей зазнали поранень.

Нагадаємо, зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбудеться у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.

У суботу, 22 листопада, президент Зеленський наголосив, що на переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Видання Bloomberg повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи.