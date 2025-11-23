Лідери країн північної та балтійської групи заявили про беззаперечну підтримку України

Прапор України / © pixabay.com

Сьогодні лідери восьми країн регіону, об’єднаних у форматі Nordic‑Baltic Eight (NB8), виступили зі спільною заявою на підтримку України. Після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, вони підкреслили, що агресія з боку Російської Федерації — це не лише виклик українській безпеці, а й безпеці всієї Європи.

Про це йдеться у заяві лідерів країн NB8.

У своїй декларації лідери NB8 зазначили, що Україна продовжує демонструвати серйозність намірів у вирішенні конфлікту мирним шляхом та активно працює над запропонованим США документом для майбутніх переговорів. Водночас Росія, за їх словами, досі не зробила жодного зобов’язання взяти участь у припиненні вогню чи мирному процесі.

Лідери також пообіцяли продовжувати підтримувати Україну: зокрема, озброювати її та зміцнювати обороноздатність Європи для стримування подальшої агресії. У разі продовження війни вони також заявили про готовність до подальшого посилення санкцій та економічного тиску на Росію.

До українців звернулися зі словами вдячності за їхню мужність і наполегливість, і наголосили: «Ви не самі».

Формат NB8 об’єднує країни Північної Європи та Балтії, які вже від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали одними з найактивніших партнерів у наданні підтримки Києву. Ця заява підтверджує їхню позицію та готовність до подальших дій.

Для України це сигнал, що підтримка з боку цих країн залишається стійкою. А для Європи — відображення усвідомлення того, що питання захисту України є частиною колективної безпеки.

Нагадаємо, зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбудеться у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.

У суботу, 22 листопада, президент Зеленський наголосив, що на переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Видання Bloomberg повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи.