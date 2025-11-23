Лидеры стран северной и балтийской группы заявили о безоговорочной поддержке Украины

Флаг Украины / © pixabay.com

Сегодня лидеры восьми стран региона, объединенных в формате Nordic-Baltic Eight (NB8), выступили с общим заявлением в поддержку Украины. После телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским они подчеркнули, что агрессия со стороны Российской Федерации — это не только вызов украинской безопасности, но и безопасности всей Европы.

Об этом говорится в заявлении лидеров стран NB8.

В своей декларации лидеры NB8 отметили, что Украина продолжает демонстрировать серьезность намерений по разрешению конфликта мирным путем и активно работает над предложенным США документом для предстоящих переговоров. В то же время Россия, по их словам, до сих пор не сделала никакого обязательства поучаствовать в прекращении огня или мирном процессе.

Лидеры также пообещали продолжать поддерживать Украину: в частности, вооружать ее и укреплять обороноспособность Европы для сдерживания дальнейшей агрессии. В случае продолжения войны они заявили о готовности к дальнейшему усилению санкций и экономического давления на Россию.

К украинцам обратились со словами благодарности за их мужество и настойчивость и подчеркнули: «Вы не сами».

Формат NB8 объединяет страны Северной Европы и Балтии, которые уже с начала полномасштабного вторжения России в Украину стали одними из самых активных партнеров по оказанию поддержки Киеву. Это заявление подтверждает их позицию и готовность к дальнейшим действиям.

Для Украины это сигнал, что поддержка этих стран остается устойчивой. А для Европы отражение осознания того, что вопрос защиты Украины является частью коллективной безопасности.

Напомним, встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана состоится в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве.

В субботу, 22 ноября, президент Зеленский подчеркнул, что на переговорах с партнерами Украины по шагам, необходимым для окончания войны, украинская делегация будет защищать национальные интересы.

В «мирном плане» Трампа, состоящего из 28 пунктов, говорится, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса , включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Издание Bloomberg сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы.