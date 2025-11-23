В Вашингтоне прошел протест с требованием импичмента Дональда Трампа

Протест в США / © Суспільне

В Вашингтоне прошел массовый протест, во время которого демонстранты требовали импичмента Дональда Трампа и осуждали его действия как во внутренней, так и во внешней политике. Акция собрала несколько сотен человек, которые держали плакаты с призывами отстранить Трампа и выражали недовольство объявленным им «мирным планом» в отношении Украины .

Об этом пишет Общественное .

Среди лозунгов, которые звучали на митинге, были: «Трамп должен пойти сейчас», «Ты или защищаешь Америку, или Трампа», «Трамп, ты только что продал Украину». Участники заявляли, что мирные инициативы Трампа фактически означают капитуляцию перед Россией.

Один из протестующих Гарри Раш подчеркнул, что его возмущает ультимативный подход Трампа к Украине. Еще один участник Джереми добавил, что не поддерживает никаких планов, которые Трамп продвигает в переговорах с Россией.

Кроме темы Украины, участники протеста также выражали недовольство действиями Трампа по делам миграционной политики, упоминаниями о скандале вокруг файлов Эпштейна и работой федеральных служб.

Протест в Вашингтоне стал очередным публичным проявлением несогласия с политическим курсом Трампа и сигналом о восходящем напряжении в американском обществе.

Напомним, встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана состоится в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве.

В субботу, 22 ноября, президент Зеленский подчеркнул, что на переговорах с партнерами Украины по шагам, необходимым для окончания войны, украинская делегация будет защищать национальные интересы.

В «мирном плане» Трампа, состоящего из 28 пунктов, говорится, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса , включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Издание Bloomberg сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы.