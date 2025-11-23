Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит даже прикасаться к волосам

Гороскоп / © Credits

Также рекомендуется отказаться от любых манипуляций с волосами — они могут стать причиной серьезных неприятностей.

Сегодня, 23 ноября, отказаться от манипуляций с волосами желательно всем знакам Зодиака, но трем из них не стоит даже прикасаться к волосам.

Рак

Ракам сегодня не стоит вообще ничего делать с внешностью — поход к стилисту и парикмахеру, особенно если есть намерение подстричься, лучше перенести на другое время. Тем, кто не прислушается к совету звезд, придется столкнуться с недомоганием — прежде всего, головной болью.

Весы

Весам любые парикмахерские процедуры принесут слабость и ощущение полного бессилия. Дело в том, что стрижка и даже просто расчесывание вместе со срезанными или выпавшими волосами заберет значительную часть энергии, которой у представителей знака сейчас и так совсем немного.

Скорпион

Для Скорпионов сегодня стрижка, укладка и ли окрашивание волос — плохая примета, любые процедуры такого рода могут предвещать неприятности как в работе, так и в личной жизни. Избежать такого развития событий довольно просто — достаточно отказаться от любых манипуляций с волосами.

