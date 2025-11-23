- Дата публікації
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто навіть торкатися волосся
День, коли негатив, незважаючи на свою відносну слабкість і ненав’язливість, може внести безліч прикрих змін до нашого життя, тому займатися серйозними — навіть домашніми — справами в цей час небажано.
Також рекомендується відмовитися від будь-яких маніпуляцій з волоссям — вони можуть стати причиною серйозних неприємностей.
Сьогодні, 23 листопада, відмовитися від маніпуляцій з волоссям бажано всім знакам зодіаку, але трьом із них не варто навіть торкатися його.
Рак
Ракам сьогодні не варто взагалі нічого робити з зовнішністю — похід до стиліста та перукаря, особливо якщо є намір підстригтися, краще перенести на інший час. Тим, хто не дослухається до поради зірок, доведеться зіткнутися з нездужанням, насамперед головним болем.
Терези
Терезам будь-які перукарські процедури принесуть слабкість і відчуття цілковитого безсилля. Річ у тім, що стрижка чи навіть просто розчісування разом зі зрізаними або втраченим волоссям забере значну частину енергії, якої у представників знака зараз і так зовсім небагато.
Скорпіон
Для Скорпіонів сьогодні стрижка, укладання чи фарбування волосся — погана прикмета, будь-які процедури такого роду можуть віщувати неприємності як у роботі, так і в особистому житті. Уникнути такого розвитку подій доволі просто — достатньо відмовитися від будь-яких маніпуляцій з волоссям.
