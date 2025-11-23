Астрологиня назвала жінок зодіаку, для яких неважливе матеріальне становище коханого чоловіка

Гороскоп від астрологині / © Credits

Багато хто вважає, що не готовий жертвувати своїм комфортом навіть заради романтичних почуттів, віддаючи перевагу коханню з комфортом, проте є й ті, хто може знехтувати зовнішніми атрибутами заради внутрішньої гармонії.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, для яких неважливе матеріальне становище коханого чоловіка.

Стрілець

Стрільці взагалі рідко дивляться на матеріальне становище свого партнера — якщо є кохання, все інше не має для представників знака жодного значення. Під впливом почуттів вони готові йти на будь-які жертви, зокрема й фінансового характеру, проте саме до тієї миті, поки їхні почуття не згаснуть — після цього вони нічого не пробачать.

Водолій

Водолії, релігією яких є творчість, у будь-яких стосунках — і особисті в цьому сенсі не виняток — дивляться не на матеріальне становище чи статус свого партнера, а на збіги у світогляді. Якщо вони однаково дивляться на найрізноманітніші — насамперед творчі — моменти, більше їм нічого не треба.

Риби

Риби-жінки милосердні та співчутливі, кохання для них часто є синонімом жалю. Вони ніколи не кинуть того, кого інші вважають невдахою — навпаки, всіляко підтримуватимуть і допомагатимуть йому, і достатньо часто їхні зусилля приводять до успіху — їм вдається робити кохану людину успішною.

