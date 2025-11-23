Як аристократія минулого приховувала пукання: історія ванвери

Реклама

Ванвера — незвичний та маловідомий аксесуар, яким користувалися переважно жінки з аристократичних родин XVII століття, щоб приховати метеоризм під час світських подій.

Про походження цього пристрою точаться суперечки: одні джерела пов’язують його з практиками Стародавнього Єгипту, інші — з винахідливістю римлян, пише Oddity Central.

Проте реальних доказів того, що ванвера має давню історію, немає. Відомо лише, що її справді активно використовували у Європі раннього модерну, де пишні сукні легко приховували будь-які механізми.

У Музеї секс-машин у Празі представлена ванвера у вигляді невеликого шкіряного мішечка, який щільно прилягав до тіла власниці та приглушував неприємні звуки, утримуючи гази всередині. Після завершення заходу цей мішечок можна було спорожнити, стиснувши його.

Ванвера

За даними Venezia Today, у Венеції XVII століття існували різні модифікації ванвери. Деякі були у формі вузької трубки, прихованої під багатошаровими спідницями, інші — складні конструкції з декількох труб, які виводили запахи через вікно чи навіть за межі будинків шляхетних родин.

Портал Liekki Pieru описує ще один різновид — невелику металеву коробочку, що кріпилася до спідньої білизни та була наповнена запашними травами: лавандою, шавлією, розмарином. Газ, проходячи крізь коробочку, «ароматизувався», створюючи ефект легкого прованського вітерцю. Однак цей варіант не глушив звуки, тому його популярність була значно нижчою, ніж у шкіряного мішечка.

Ванвера — лише один із дивовижних, майже забутих винаходів людства, які демонструють, наскільки креативними і часом ексцентричними можуть бути наші рішення у боротьбі з повсякденними незручностями.

