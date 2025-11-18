Будинок із сюрпризом: куди ведуть таємні двері приміщення 1920-х років (фото)

Таємниця будинку

Користувач Reddit розповів про «таємницю» будинку 1920-х років, який він оглядав. Будинок, розташований у окрузі Норт, Каліфорнія, описується як «стара зношена гірська хатина».

У чому «сюрприз» будинку

Користувач Reddit TempusDetective пояснив, що посеред підлоги вітальні був люк.

«Ми відчинили його та знайшли вузькі бетонні сходи, що вели вниз, у прихований підвал. Дві стіни були вкриті дзеркалами, а на одній стіні був вбудований вентилятор, електрична панель та важкі металеві двері. Ці двері вели до невеликої шафи, а в нижньому кутку тієї шафи був крихітний тунель, зроблений з бетонних блоків. Довелося б пролізти крізь нього. Я не пішов далі, це здавалося чимось химерним», — розповів він.

На фотографіях видно бетонні сходи, дзеркальні стіни та підвальний тунель. Спостереження було описано як дійсно дивний досвід.

«Повітря там було вологим і важким, і весь простір мав дивну атмосферу, ніби його не відкривали десятиліттями. Цього немає в жодній інформації про нерухомість чи кресленнях, і навіть рієлтор не мав уявлення, що це таке».

Один користувач написав, що йдеться про 1920-ті року, тоже колись там міг бути спікізі — нелегальний заклад, який продавав алкоголь у часи сухого закону.

«Я жив у Хеметі в дитинстві, і багато старих будинків у центрі міста мали підвали», — зазначив він.

Інші користувачі поділилися своїми ідеями щодо того, яким може стати цей простір. Один написав: «Нова танцювальна студія відчинена», а інший пожартував: «На жаль, я думав те саме. Це не підземелля, це однокімнатна квартира!».

