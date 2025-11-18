ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
2 хв

Будинок із сюрпризом: куди ведуть таємні двері приміщення 1920-х років (фото)

Незвичайний будинок у Каліфорнії, як виявилося, приховував цікаве підземне приміщення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Таємниця будинку

Таємниця будинку

Користувач Reddit розповів про «таємницю» будинку 1920-х років, який він оглядав. Будинок, розташований у окрузі Норт, Каліфорнія, описується як «стара зношена гірська хатина».

У чому «сюрприз» будинку

Користувач Reddit TempusDetective пояснив, що посеред підлоги вітальні був люк.

«Ми відчинили його та знайшли вузькі бетонні сходи, що вели вниз, у прихований підвал. Дві стіни були вкриті дзеркалами, а на одній стіні був вбудований вентилятор, електрична панель та важкі металеві двері. Ці двері вели до невеликої шафи, а в нижньому кутку тієї шафи був крихітний тунель, зроблений з бетонних блоків. Довелося б пролізти крізь нього. Я не пішов далі, це здавалося чимось химерним», — розповів він.

На фотографіях видно бетонні сходи, дзеркальні стіни та підвальний тунель. Спостереження було описано як дійсно дивний досвід.

«Повітря там було вологим і важким, і весь простір мав дивну атмосферу, ніби його не відкривали десятиліттями. Цього немає в жодній інформації про нерухомість чи кресленнях, і навіть рієлтор не мав уявлення, що це таке».

Один користувач написав, що йдеться про 1920-ті року, тоже колись там міг бути спікізі — нелегальний заклад, який продавав алкоголь у часи сухого закону.

«Я жив у Хеметі в дитинстві, і багато старих будинків у центрі міста мали підвали», — зазначив він.

Інші користувачі поділилися своїми ідеями щодо того, яким може стати цей простір. Один написав: «Нова танцювальна студія відчинена», а інший пожартував: «На жаль, я думав те саме. Це не підземелля, це однокімнатна квартира!».

Раніше ми розповідали про знахідку жінки під час ремонту у будинку. Вона виявила шафу, яка, ймовірно, залишалася недоторканою близько 70–80 років.

Так, мешканка США натрапила на приховану двері, за якою виявила шафу із понад 70-річними медичними препаратами. Відкриття стало сенсацією в соцмережах і привернуло увагу істориків та колекціонерів.

Дата публікації
Кількість переглядів
174
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie