Астрологічний прогноз на 23 листопада

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: можна братися до реалізації побутових проєктів. У фінансовому плані необхідно виявити розумну частку економії та не витрачати гроші на те, без чого можна обійтися.

Символ дня: папірус.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливий камінь дня: зелений нефрит.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: від будь-яких медичних процедур потрібно відмовитися.

Харчування дня: бажано віддати перевагу овочам, причому тушкованим чи приготовленим на парі, перед м’ясом і рибою.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, тож не варто їх ігнорувати.

Табу дня: не можна ламати гілки та рвати квіти.

Цитата дня: «Досвід навчив мене: якщо люди щось роблять проти тебе, то, зрештою, це йде тобі на користь» (Індіра Ганді).

