Європейці вперше долучаться до мирних переговорів Трампа щодо України: у Швейцарії стартують високорівневі консультації

Європейський Союз та Сполучене Королівство уперше візьмуть участь у високорівневих перемовинах щодо запропонованого Дональдом Трампом мирного плану для України. Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого європейського чиновника.

До процесу долучаться також провідні представники систем національної безпеки Франції та Німеччини. Переговори, які стартують у неділю в Швейцарії, проведуть на рівні радників з національної безпеки.

Європейський Союз на зустрічі представлятиме Бйорн Зайберт — керівник кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Від Європейської Ради участь візьме Педру Лоурті, головний радник її президента Антоніу Кошти.

Участь європейських партнерів стане важливим сигналом для Києва, оскільки Україна та її союзники раніше висловлювали занепокоєння тим, що були усунуті від обговорення мирної ініціативи американської адміністрації.

За інформацією видання, європейські представники наполягатимуть на коригуванні пропозицій команди Трампа — насамперед щодо можливості передачі Росії частини територій на Донбасі. Натомість ЄС пропонує відштовхуватися від чинної лінії зіткнення, але лише як від тимчасового рішення для початку діалогу, а не остаточного врегулювання.

Україна та її союзники категорично відкидають ідею будь-яких територіальних поступок під тиском, наголошуючи, що подібні рішення лише заохотили б Володимира Путіна до подальшої агресії проти сусідніх держав.

У суботу, 22 листопада, президент Зеленський наголосив, що на переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Видання Bloomberg повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи.