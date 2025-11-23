У Вашингтоні відбувся протест із вимогою імпічменту Дональда Трампа

Протест у США / © Суспільне

У Вашингтоні відбувся масовий протест, під час якого демонстранти вимагали імпічменту Дональда Трампа та засуджували його дії як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Акція зібрала кілька сотень людей, які тримали плакати із закликами відсторонити Трампа та висловлювали невдоволення оголошеним ним «мирним планом» щодо України.

Про це пише Суспільне.

Серед гасел, які лунали на мітингу, були: «Трамп має піти зараз», «Ти або захищаєш Америку, або Трампа», «Трампе, ти щойно продав Україну». Учасники заявляли, що мирні ініціативи Трампа фактично означають капітуляцію перед Росією.

Один із протестувальників, Гаррі Раш, наголосив, що його обурює ультимативний підхід Трампа до України. Іще один учасник, Джеремі, додав, що не підтримує жодних планів, які Трамп просуває у переговорах із Росією.

Окрім теми України, учасники протесту також висловлювали невдоволення діями Трампа у справах щодо міграційної політики, згадками про скандал навколо файлів Епштейна та роботою федеральних служб.

Протест у Вашингтоні став черговим публічним проявом незгоди з політичним курсом Трампа та сигналом про висхідне напруження у американському суспільстві.

Нагадаємо, зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбудеться у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.

У суботу, 22 листопада, президент Зеленський наголосив, що на переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Видання Bloomberg повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи.