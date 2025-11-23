Мерц: Мир в Україні можливий лише за спільної згоди Києва та Європи

Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що будь-які рішення щодо припинення війни в Україні не можуть ухвалюватися без участі самої України та європейських партнерів. Про це він сказав під час брифінгу, коментуючи міжнародні дискусії щодо можливих мирних домовленостей, - пише Укрінформ.

«Війни не можуть бути припинені великими державами через голови країн, яких це стосується. Це війна, яка може бути припинена лише за згодою України, а також за нашою згодою, згодою Європи. Тому що це війна на європейському континенті», — заявив Мерц.

Він підкреслив, що поразка України або повний крах державності матимуть серйозні наслідки для всього континенту й змінять архітектуру безпеки Європи. За його словами, саме тому позиція Берліна полягає в необхідності справедливих і надійних гарантій безпеки для України.

Реклама

Мерц також повідомив, що провів тривалу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій окреслив німецьке бачення майбутнього мирного врегулювання. Він нагадав, що Росія порушила свої зобов’язання за Будапештським меморандумом, і саме тому питання гарантій безпеки є ключовим.

Канцлер наголосив, що будь-який можливий мир повинен відповідати інтересам України та безпеці Європи, і лише після цього може розглядатися як життєздатний.

Нагадаємо, зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбудеться у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.

У суботу, 22 листопада, президент Зеленський наголосив, що на переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси.

Реклама

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Видання Bloomberg повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи.